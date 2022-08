Pulsamos la opinión de 10 zulianos sobre el aumento del pasaje

agosto 30, 2022 - 6:16 pm

Luego de que la Central Única del Transporte del estado Zulia, anunciara el aumento del pasaje en cuatro y cinco bolívares, salimos a la calle a consultar la opinión de los ciudadanos.

Este 29 de agosto, los transportistas decidieron el incremento, por consenso entre los representantes de diferentes líneas. Esto, tras reiterados pronunciamientos del representante del gremio, Erasmo Alián, como respuesta al aumento abrupto del dólar, tanto oficial como paralelo.

Así reaccionaron diez zulianos sobre el anuncio de los trabajadores del transporte público.

Glenda Rodríguez

“No estoy de acuerdo, es demasiado caro. Yo vivo en Nueva Lucha, en el municipio Mara, y pago quince bolívares de pasaje. Allá en El Moján cobran lo que les da la gana y uno no tiene para pagar tanto. Aquí en Maracaibo, las busetas cobran cinco bolívares hasta el Kilómetro 4”.

Rubén Cardozo

“Agarro un solo carrito para llegar al trabajo, el de Milagro Sur – La Polar y hoy pagué seis bolívares. Los números no me dan y el aumento fue desproporcionado, fue de casi el cincuenta por ciento y el sueldo no ha aumentado, lo que aumentó fue el dólar. Los choferes no tienen la culpa, pero nosotros tampoco”.

Hernán Labrador

“En Bella vista pagué cuatro bolívares, aumentado por ellos porque Imtcuma no les ha otorgado el permiso… Ese aumento afecta a uno que percibe el salario mínimo y eso lo deben autorizar… Tampoco respetan el carnet de los adultos mayores”.

Entre tanto, en sus declaraciones más recientes, Erasmo Alián señaló que si el precio del dólar sube indiscriminadamente, se volverán a reunir para tomar una decisión”.

Yuraima Acurero

“En la ruta de Integración Comunal están cobrando cuatro bolívares y en Pomona, cinco. Cuando puedo, me transporte en el bus rojo porque cobra un bolívar, pero cuando salgo del trabajo tarde, no me dan chance, ya que trabajan hasta las seis de la tarde. Con el aumento tengo que gastar 18 bolívares diarios, eso da duro” .

Luis More

“Soy usuario de los carritos de La Limpia, que están cobrando cuatro bolívares. Me gustaría que se mantuviera el pasaje en tres bolívares, me parece razonable tomando en cuenta cómo está la situación para todos. Deberían esperar la temporada decembrina para aumentar”.

Rixio León

“Yo pagué hoy tres bolívares, en la ruta del 18 de octubre. Me parece bien que lo aumenten a cuatro bolívares, medio dólar, para ayudar a los choferes”.

Jennifer Morales

“Yo me traslado en la línea de Buena Vista y pagué tres bolívares, no tenía más. Si aumentan el pasaje, que le quiten el subsidio de la gasolina a los choferes, entonces”.

Mervin Guerra

“Vivo en Amparo, a veces me monto en La Limpia o San José. Hoy pagué cuatro bolívares. Viendo como está la situación, ¿cómo hacemos? Imtcuma no ha dicho nada”.

Robinson Galvis

“Yo vengo desde la vía a Perijá y uso los buses de Carabobo, Los Cortijos, cualquiera de esos me sirve. Esta mañana discutí con el colector, porque me dijo que el pasaje había aumentado. ¿Dónde dice eso? Tienen que tener un papel donde rece corto y largo… Ese aumento apenas está en discusión”.

Lila Palmar

Ese aumento del pasaje es muy caro. Imaginate… el sueldo de uno no le va a alcanzar para pagar los pasajes. No podemos aceptar eso. Ellos dicen que los repuestos están caros, pero yo vivo en El Moján y todos los días viajo a Maracaibo. Además, las ventas están muy pesadas… El gobierno todavía no ha aumentado, pero ellos dicen que sí”.

