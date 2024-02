Productores del Sur del Lago denuncian cobro excesivo del Diesel: Carta al presidente Nicolás Maduro

230848

Los productores del Sur de Lago denunciaron a través de una carta, enviada al presidente de la República, Nicolás Maduro, el cobro excesivo del Diesel combustible que se utiliza para cubrir las necesidades del sector productivo.

A continuación la carta al presidente Maduro:

“Señor presidente, desde el Zulia le enviamos este mensaje para que no se deje engañar. Aquí los distribuidores de combustible el Diesel que usted envía para cubrir al sector productor primario, el cual produce alimentos para el pueblo.

Estos individuos pretenden decirnos que PDVSA no les envía gasoil nacional, el cual tiene un precio de 0,14 más un flete llegaria a un precio de 0,25 o máximo 0,30 por litro puesto en las fincas de producción.

Ellos nos dicen que solo tienen Diesel importado y quieren cobrar 0,96 por litro, lo cual el sector no puede con ese costo y el campo no lo puede soportar. Este precio que intentan es acabar con los productores del campo venezolano y causar que los alimentos suban demasiado y El más perjudicado sería el pueblo, que ya no tendría suficiente dinero para comprar alimentos. Si no se controla esto, estaremos matando de hambre al pueblo. Señor presidente, por favor tome medidas en este grave problema para poder seguir produciendo.

Trabajo en el río Tucanizon, abajo de la salida al Lago, el cual se encuentra totalmente sedimentado, lo que provoca inundaciones en los pueblos de San Antonio de Heras y San José del municipio Sucre del estado Zulia. Es necesario trabajar desde el lago y destapar unos 4 kilómetros hacia arriba.

Es necesario dejar esa maquinaria hasta terminar el río y un caño que va al lado del río, el cual está en las mismas condiciones. Es necesario hacerle el mismo trabajo que al río para poder solucionar el problema de inundación del pueblo de San Antonio y San José”, termina el documento.

