Para Ángel Lombardi la edad no es una limitación: “vivo en apertura y expectativa”

mayo 29, 2022 - 1:32 pm

1886061

A sus 78 años, Ángel Lombardi sigue descubriendo y aprendiendo. Su vasta carrera como historiador, docente universitario y analista político, no tiene fecha de caducidad. Al contrario, se encuentra en constante evolución.

“Trato de aprender cada día algo, estudiar más que nunca. Trato de abrirme a las novedades, a lo que no sé. Todo de alguna manera me motiva”, señaló en conversación con Noticia al Día.

El exrector de La Universidad del Zulia (LUZ) y la Universidad Católica Cecilio Acosta (Unica), al hacer un balance de su vida, considera que no se debe abordar lo vivido como si de datos estadísticos se tratara.

“Lo importante no es la estadística de lo bueno y no tan bueno, sino cómo se siente uno consigo mismo y con lo demás, si se tiene la conciencia tranquila, si crees que has cumplido con el deber de esposo, padre, hijo y en tu trabajo; si has sido solidario, si tu vida ha transcurrido sin odiar, maltratar o hacer daño a nadie. El balance al final, más que vanidad u orgullo personal, se trata de estar tranquilos”, explica el profesor Lombardi.

Recalca, además, que nadie puede decir que tuvo éxito al 100%, o que fracasó en todo. “Son extremos que hablan mal del individuo”.

Por otra parte, piensa que la humildad debe estar presente cuando se habla de los frutos logrados en la vida.

“La mayoría de los logros se consiguen con el acompañamiento de la familia, amigos (…) esta es una edad muy propicia para tratar de buscar el equilibrio, ser agradecido y desarrollar la humildad; si eres creyente, ante Dios, por las oportunidades y lo positivo que uno ha recibido”.

Abierto a las novedades

En este momento de su vida, Ángel Lombardi tiene como prioridad mantenerse activo. “Es importante a cualquier edad y, particularmente, cuando uno llega a la vejez”.

El pesimismo o el desánimo no tienen cabida. “Cuando uno se retira y piensa que ya no tiene ninguna misión en la vida, que lo que tenía que hacer lo hizo y ya no queda nada que aprender, es la peor actitud”.

“Busco motivaciones en muchas actividades y aquellas en las que me siento cómodo y a gusto, las trato de cultivar”.

Los cambios y los nuevos recursos que ofrece la tecnología no le inspiran temor, ni lo hacen sentir en desventaja. “Las novedades tienen que ser asumidas de manera positiva y creativa. Y, si es posible, debemos usarlas en aquello en lo que uno se sienta competente. Esa ha sido mi actitud: vivir en apertura y en expectativa”.

Me siento bastante bien, miro hacia adelante

En la actualidad, Ángel Lombardi mantiene una intensa dinámica gracias a sus programas opinión en las áreas de política, economía y crítica cinematográfica. Además, tiene una presencia notable en las redes sociales, a través de su blog y artículos de opinión.

En este punto de la ruta, como es de esperarse, Lombardi ve la vida con optimismo. “Me siento bastante bien, miro hacia adelante”.

Para él la tercera edad no es una excusa. “La vejez no es para retirarse, es la oportunidad para cumplir otra etapa de vida en sentido afirmativo y de utilidad, a la familia a la sociedad y al país”.

Aclara que otro panorama muy distinto se presenta cuando la persona experimenta senilidad. “Es cuando no puedes valerte por ti mismo, es una etapa difícil, sobre todo si están presentes algunas enfermedades limitantes”.

Envejecer en Venezuela

En opinión de Lombardi, la vida de los adultos mayores en Venezuela es lamentable, exceptuando a aquellos que por tener posibilidades económicas o una familia que los atiende y que posee los recursos necesarios, tienen todas las posibilidades de bienestar. “Pero no es el caso de la mayoría”.

“Tanto la niñez, como la vejez están abandonadas. También la juventud, desempleada, sin posibilidades de estudiar o trabajar. Tenemos un gran abandono social para todas las edades, en especial niños, jóvenes y adultos mayores”.

En este contexto, cuestiona la falta de seguridad social y un buen sistema de salud. “El monto de las pensiones es ridículo, como para morirse de hambre; hay un gran maltrato hacia diversos sectores de la sociedad”.

En tal sentido, su llamado es a que se garantice un retiro digno a los venezolanos, con un sistema de pensiones y jubilaciones adecuado, un buen sistema de salud. “Un país moderno y desarrollado que atienda a todos los sectores, es particular a los más vulnerables”.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

F. Reyes

Fotos: Cortesía

Noticia al Día