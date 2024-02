Papa Unicornio en NAD: “Trasformo lo negativo en lo positivo desde el amor y el arte”

230959

Marcos Caraballo, conocido como Papa Unicornio es un joven de 26 años, quien asegura que a partir de la experiencia vivida con el tema de la Basílica, aprendió de su error y también aprendió a manejar las redes sociales con responsabilidad y respeto.

“Siento que necesitamos cambiar, cambiar juntos y crear cosas increíble. Estoy dispuesto a convertir y transformarlo en amor. Mi intensión no fue dañar, es siempre sumar”.

Caraballo reveló que nació en Maracaibo un 18 de noviembre, su mamá es devota de la Chinita y contó que tiene vida en internet desde los 15 años.

“Mi mamá me apoyó desde el día uno y me siento bendecido por eso” refirió.

Marcos se define como buena persona y como un artista que desea ser inspiración de la comunidad LGTBIQ+ en Venezuela, país en el que según su opinión, debe haber tolerancia, educación y respeto hacia quienes piensan y viven de manera diferente.

“Soy creador de contenido integral pues manejo los temas de maquillaje, moda, además canto, bailo y toco temas de opinión con respecto a temas de interés con la intensión de promover a la comunidad y expresarme”.

Cuando le preguntamos ¿De dónde salió su nombre Papa Unicornio? expresó:

“El nombre nació del Universo porque veía unicornios por doquier, me tatué un unicornio y cree mi grupo en redes sociales del cual soy el líder. Mis unicornios, como califico a mis seguidores, cada vez son más porque el altercado triplicó mis seguidores y compartimos ideas.

El significado de Papa Unicornio para Marcos Caraballo definido en una sola palabra es Arte.

“He aprendido porque recibí ofensas insultos y que debo cuidar lo que publico, aprendí que debo pensar antes de actuar por la responsabilidad de que hay mucha gente viendo lo que hago y creo que debemos evolucionar juntos”.

“Mi llamado es a que juntos podemos crecer con amor y no con odio. Muchos homosexuales han llegado a mí y me ven como ejemplo y me piden apoyo, los oriento desde mi experiencia, desde el amor”.

Nuevos proyectos para Papa Unicornio

Marcos asegura que este es su momento para crecer y avanzar por lo que aprovechará para impulsar sus proyectos. “Pues cierro un capítulo y mi meta es incrementar mi comunidad, mi contenido, enfocar mi arte dentro de los valores y el respeto”.

“Quiero crear mi empresa con la moda. Además quiero que los homosexuales se guíen con mi experiencia y puedan evolucionar. Evitar los lugares públicos, evitar los lugares religiosos”.

“No soy un delincuente. Al final todos somos humanos, todos debemos respetarnos y querernos”, concluyó.

Noticia al Día