OMS decreta «emergencia sanitaria internacional» por la viruela del mono

La Organización Mundial de la Salud activó este sábado su máximo nivel de alerta para tratar de contener el brote de viruela del mono, que ha afectado a casi diecisiete mil personas en setenta y cuatro países, anunció hoy su director general.

«He decidido declarar una emergencia de salud pública de alcance internacional», dijo Tedros Adhanom Ghebreyesus en una rueda de prensa, afirmando que el riesgo en el mundo es relativamente moderado, salvo en Europa, donde es alto.

Tedros explicó que el comité de expertos no había podido llegar a un consenso y seguía dividido en cuanto a la necesidad del máximo nivel de alerta. En última instancia, la decisión corresponde al director general.

«Es un llamado a la acción, pero no es el primero», dijo Mike Ryan, responsable de emergencias de la OMS, quien esperó que la alerta permita una acción colectiva contra la enfermedad.

Desde principios de mayo, cuando se detectó por primera vez fuera de los países africanos donde es endémica, la enfermedad ha afectado a más de dieciséis mil 836 personas en setenta y cuatro países, según los centros para el control y la prevención de enfermedades de Estados Unidos (CDC) a fecha de 22 de julio.

La viruela del mono no es una enfermedad de transmisión sexual, pero fuera de las zonas endémicas afecta a los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, con algunas excepciones.

