Omar Barboza: Dividirnos o llevarnos a la abstención es la única forma de que nos ganen, sin hacer trampa

junio 21, 2022 - 12:01 pm

Omar Barboza, Secretario Ejecutivo de la Plataforma Unitaria, dejó claro cuáles son las metas y desafíos desde esta estructura política, que busca alcanzar la unidad, que los fortalezca y los lleve a estar preparados en el plano electoral.

En una entrevista al medio Politiks.co habló sobre la Mesa de la Unidad Democrática, que a su juicio logró un éxito electoral claro en el 2015 y que se basó en una estrategia de acumulación de fuerzas para participar en elecciones.

«A partir de allí, lamentablemente se interpretó mal ese triunfo, en el sentido de que debió seguirse con la misma estrategia y la misma organización, pero algunos pensaron que ya teníamos el triunfo asegurado y abandonamos la estrategia que nos dio ese resultado».

A su juicio, es importante lograr la consolidación de la unidad. «Creo que es necesario establecerla, fortaleciendo los esfuerzos por una unidad que vaya más allá, incluso de la plataforma unitaria. Una unidad que esté acompañada de su estrategia de acumulación de fuerzas y de organización para estar preparados electoralmente y también estructuralmente en cuanto a nuestro funcionamiento interno».

En eso estamos en este momento.

-Algunas personas han visto su designación en la plataforma unitaria como una contradicción con los partidos que hablan de renovación. ¿Cómo respondería usted a esas personas que dicen eso?

Bueno, en política la renovación es de las ideas, de los estilos y no de la edad de las personas. Todos lo que hoy son jóvenes, alguna vez eran gente madura o serán viejos.

Los que piensan que las ideas buenas o malas vienen necesariamente de los jóvenes o de los viejos, están equivocados. Hay jóvenes muy revolucionarios y hay jóvenes muy retardatarios; hay viejos que mantenemos las banderas del progreso y la libertad, y hay viejos fue que se quedaron en la posición retardataria.

Lo importante -y hablo a título personal- es poder llegar a mi edad, y que puedan andar por la calle Venezuela con la frente en alto, luego de haber tenido tantas posiciones públicas, gobernador, presidente de la asamblea, etc., sin que nadie lo pueda señalar de un acto deshonesto o de que haya incumplido algún acuerdo alguna vez.

Creo que, por esa razón, por mi manera de actuar como persona y como dirigente político, con capacidad para hablar con todos y buscar acuerdos, fue que me seleccionaron.

Porque saben que este «régimen», que trata de destruir cualquier cosa que hagamos, podrán buscar otra manera de criticarnos, pero no van a encontrar algún señalamiento de tipo ético o de una conducta inapropiada como ciudadano común o como dirigente político en mi persona. Tengo que contestar en términos personales porque me pregunta usted en términos personales.

La juventud está en la idea. Así decía el maestro Prieto cuando, en una edad muy avanzada, le hicieron la misma pregunta que me están haciendo a mí. Dijo que lo que es joven, lo que es revolucionario, lo que es de avanzada son las ideas, no la edad de los hombres. Porque independientemente de la edad que se tenga, se puede tener posiciones de avanzada o posiciones muy conservadoras. Además, la presencia de dirigentes de mi edad en esa posición es una garantía para que las futuras generaciones puedan desarrollarse, crecer y asumir posiciones porque no estoy ahí buscando posiciones de ningún tipo.

Lo que tengo es un trabajo muy difícil a un gran riesgo personal. Estar en una posición de ese tipo en Venezuela, por servirle al país y sobre todo por servirle a las nuevas generaciones, que son las que tienen mayormente su futuro comprometido en nuestro país.

-Ha habido preguntas sobre los actores que no son miembros de la Plataforma Unitaria. ¿Qué rol van a tener estos actores dentro de la toma de decisiones de la oposición?

Hay actores que pueden y quieren participar en la vía que hemos propuesto: la vía de las primarias para escoger un candidato presidencial que represente a todos los que queremos el cambio en el país, sin necesidad de adherirse a la plataforma y manteniendo su libertad de toma de decisiones.

Estos pueden participar, primero, en la elaboración o en la construcción de las normas que regirán estas primarias para garantizar la transparencia, la imparcialidad. En segundo lugar, se les exigirá lo mismo que a cualquiera que se inscriba como candidato: reconocer los resultados y compartir un programa de gobernabilidad común al que todos se comprometan y que quien resulte ganador se comprometa a ejecutarlo.

Entonces, por ejemplo, en el diseño de las primarias y en la elaboración de ese Programa Mínimo de Gobierno están los lineamientos del Gobierno de la Unidad Democrática. Todos los que participen en esta vía que estamos planteando, aun cuando no pertenezcan a la Plataforma, tendrán participación.

Aparte, estamos planteando la selección de una Comisión Electoral Nacional de las primarias, integrado por personalidades honorables, confiables para todo el mundo, con prestigio, que sean una garantía para cualquier candidato y para todos los electores, para el país, para el mundo, de que será una primaria realmente libre, transparente y que ahí se va a elegir el que saque más votos y ese debe ser reconocido.

-Ha hablado de unas primarias inclusivas, de personas que no estén dentro de la plataforma. ¿Cuál es la posición de la plataforma unitaria con respecto a partidos que han sido intervenidos por el TSJ o de otro tipo de partidos que quieran participar?

Nosotros, en líneas generales, tenemos una posición de amplitud para invitar a participar a todos lo que quieran un cambio. Para aceptar la inscripción de los candidatos, la Comisión Electoral tendrá que revisar si reúne las condiciones y debe tener una conducta realmente comprometida con el cambio para evitar que el régimen no pueda infiltrar gente que no venga con la intención de participar, sino de boicotear porque hay antecedentes de control del gobierno de algunos partidos a través de intermediarios como ellos.

En todo caso, es muy probable que las primarias celebren con candidatura a título personal, no a título de organizaciones políticas. Es decir, que el candidato tenga su nombre y apellido y así evitar que se utilicen tarjetas que han sido realmente secuestradas por el Gobierno para confundir.

-Con respecto a las primarias, la mirada está puesta en las elecciones presidenciales del 2024. ¿Cómo cree usted que se pueda recuperar la confianza en el voto y en la dirigencia después de años de decepciones y desmovilización por parte de la gente?

Pienso que esa es una de las tareas principales. Primero, la confianza entre nosotros mismos, los factores de la oposición, que por diferencias partidistas o personales han tenido problemas, malas relaciones, etcétera. Uno de los papeles más importantes que yo tengo es el de ser precisamente un facilitador de acuerdos que permitan construir una unidad real para tener capacidad de poder ganar. Unidad real de todos lo que queremos un cambio, incluyendo a los que no pertenecen a la plataforma.

Esa es la primera condición. A partir de ahí, evidentemente, si sabemos interpretar el sentimiento de cambio que expresan todas las encuestas y lo organizamos y los motivamos, convenciendo a los venezolanos de que el cambio político es una precondición para resolver el problema que sufre el pueblo de Venezuela y sus instituciones.

Y este es un cambio no solo de Gobierno, sino de modelo. Tenemos argumentos para convencer a los venezolanos de eso y ese va a ser el eje central de nuestro planteamiento para convocar a todos los que estén de acuerdo con buscar un rumbo distinto a que nos acompañen, colaboren, no solamente votando, sino organizándose y motivando a todos a aprovechar esta oportunidad constitucional para producir ese cambio

La MUD en su momento, ahora la Plataforma Unitaria, ha pasado por varios procesos de refundación o de reestructuración. ¿Qué diferencia hay entre esos procesos anteriores y este? ¿Cómo sabemos que esto va a cambiar verdaderamente el funcionamiento de la plataforma unitaria de la oposición? ¿No es simplemente otro cambio de nombre?

Ese es el reto nuestro. Creemos que hemos tenido toda esta experiencia que nos da la capacidad de corregir los errores que se hayan cometido y utilizar las cosas buenas que se hicieron. Entre las cosas buenas que se hicieron: que la unidad fue total y por eso pudimos triunfar. En estos momentos todavía no podemos decir que la unidad es total, pero ese es el trabajo que nos corresponde y a mí, especialmente como representante de la Plataforma Unitaria, entrado en contacto con factores distintos a la plataforma que son muy importantes.

Por lo tanto, debemos utilizar muchas de las cosas buenas que nos dieron el triunfo en 2015. Solamente la desviación de esa ruta permitió lo que ocurrió después: la disgregación, las divisiones y, además, por supuesto, la intervención del régimen que ha venido a presionar gente, a meter presos dirigentes, a comprar dirigentes. En fin, estamos en una situación que sustenta el ejercicio del poder de hecho, en las bayonetas, en la policía, en la persecución.

Además, esa intervención del régimen que tiene un objetivo muy claro, una estrategia muy clara: Dividirnos o llevarnos a la abstención, porque es la manera que ellos, casi sin hacer trampa, pueden ganar. Nuestra estrategia debe ser lo contrario: unirnos y participar unidos para poder ganar y consolidando, pues, esa mayoría que quiere un cambio en el país.

El trabajo no es fácil, pero es un reto que debemos asumir todos porque lo que está en juego es el destino del país, las futuras generaciones y, en ese sentido, vamos a hacer el esfuerzo, todo el esfuerzo que esté a nuestro alcance para lograrlo.

Con información de Polirks.co