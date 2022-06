Noruega apuesta por reactivación del diálogo y negociación en Venezuela: Jorge Rodríguez y Gerardo Blyde participan en el Foro de Oslo

junio 22, 2022 - 12:37 pm

Representantes del Gobierno venezolano, encabezados por Jorge Rodríguez, y de la Plataforma Unitaria, liderados por Gerardo Blyde, se vieron nuevamente las caras, tras participan en el Foro de Oslo.

A través de sus redes sociales saludaron la presencia y participación de representantes de ambos sectores políticos de Venezuela y en este evento, al mismo tiempo que resaltaron la importancia de dirigir los esfuerzos a retomar el diálogo en Venezuela.

«Saludamos la presencia en el #OsloForum de @jorgerpsuv, en representación del Gobierno, y @Gerardo Blyde, por la delegación de la Plataforma Unitaria; esperamos que continúen los esfuerzos en el corto plazo para retomar el #Venezuela diálogo y negociación», precisaron en su cuenta de Twitter.

We welcome the presence at the #OsloForum by @jorgerpsuv, representing the Government, and @GerardoBlyde, representing the delegation of the Unitary Platform; we hope that efforts will continue in the short term to resume the #Venezuela dialogue and negotiation. pic.twitter.com/3F9QGstA84

