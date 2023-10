162984

Las normas del uniforme escolar en Venezuela forman parte del manual de toda institución académica, no obstante, no se pueden exigir ciertos aspectos de la vestimenta que no sean relevantes para la educación o formalidad del estudiante.

Este lunes 2 de octubre se inició del año escolar 2023-2024, y se viralizó en redes sociales un caso de un muchacho a quien le fue negada la entrada al plantel educativo porque su calzado no era completamente negro. Su propia madre denunció el hecho e hizo un llamado al fiscal general de la República, Tarek William Saab.

#LlegaronLasClases y no dejaron entrar a mi hijo al colegio por estos zapatos. Coartar el derecho a la educación y la seguridad debería ser sancionado con severidad. Ayúdame a difundir por favor. UE nuestra señora de l Mercedes av Andrés Bello. Ya basta @TarekWiliamSaab pic.twitter.com/maIWtEFyak — Anyeli Russo (@la_profedigital) October 2, 2023

La madre del estudiante publicó en su cuenta de X que “coartar el derecho a la educación y la seguridad debería ser sancionado con severidad”.

De acuerdo con su testimonio en redes sociales, al alumno “lo dejaron en la calle” y la mamá no fue notificada.

Esto pasó en UEP Nuestra Señora de las Mercedes, ubicado en la avenida Andrés Bello de Caracas.

“Según su propio reglamento, la primera sanción será verbal. Y lo dejaron allí esperando, sin siquiera atenderlo. Y así como él, unos cuantos”, publicó en su cuenta @la_profedigital.

Normas del uniforme escolar

Por su parte, Carlos Trapani, coordinador general de Centros Comunitarios de Aprendizaje (Cecodap), señaló a 2001 que la idea no es limitar el acceso a la escuela, sino informar el porqué y para qué de las normas.

Trapani señala que en estos casos se debe leer la resolución 075 del Ministerio de Educación que contiene las normas sobre el uniforme escolar publicada en Gaceta Oficial número 40.739 del 4 de septiembre de 2015.

El artículo 5 establece que los estudiantes que tengan razones justificadas para no usar el uniforme escolar debe permitírseles la entrada y participación en las clases y actividades escolares.

Mientras que el artículo 8 especifica que el calzado escolar para todos los niveles educativos debe ser un zapato tradicional de color negro o marrón.

Asimismo, el artículo 10 señala que no se puede exigir marcas específicas, calidad de tela, fabricantes, diseños o cualquier otro requisito adicional.

Además de esto, el abogado y defensor de los derechos de niños, niñas y adolescentes expresó que se debe tomar en cuenta el contexto del país y de las familias.

“No puede convertirse en una guerra de poderes entre la institución y los representantes”, señaló Trapani a 2001.

Uniforme reglamentario en cada colegio

Por su parte Fausto Romeo, presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Educativas Privadas (Andiep), explicó a 2001 que esto se trata de un tema de uniformidad.

Las normas se implementan para que haya un tipo de identidad entre toda la población estudiantil de un mismo colegio.

También se decreta para evitar que los alumnos se alejen de lo que debe ser el uniforme reglamentario.

“Si ven que uno va con rayitas, mañana el otro va a ir con patines y el otro de varios colores”, expresó.

Usuarios rechazaron el caso

Ante esta situación, los internautas mostraron su rechazo a la situación, mientras que otros aseguran que son reglas del colegio y deben cumplirse.

“¿Qué daño puede hacer a la educación que este niño lleve esos zapatos?”, publicó el usuario @indhriana en X.

Otro internauta comentó: “Son zapatos negros en buen estado y limpios. De verdad que a veces no entiendo bien algunas cosas”.

No obstante, algunos aseguran que es una regla que debe cumplirse. “Usted sabia cómo debe ir al colegio, usted debe ser la primera en divulgar el reglamento de la institución”, señaló la cuenta @ngel62148580.

@Leope75 expresó: “En los colegios se imparte educación, pero también se aprende a obedecer normas y reglas”.

Noticia al Día / Con información de Diario 2001