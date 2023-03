«Ni me las como ni tengo relaciones con las perras»: Gabriel Castillo del caso de ASODEPA

54715

-ASOPEDA publicó otro post en su red social Instagram, indicando de nuevas víctimas sobre el caso del «Adoptante en serie»

Luego que la fundación ASODEPA diera a conocer el caso del presunto «Adoptante en Serie», quien fue denunciado de adoptar perritas con una característica en específico y desaparecerlas, el señalado se dirigió a las instalaciones de Noticia al Día, para aclarar lo sucedido.

El investigado de nombre: Gabriel Castillo, informó: «Ni me las como, ni tráfico y tampoco tengo relaciones con las perras, solo las adopto y luego de hacerles su proceso de cuidado y vacunación, las regalo».

Lea también : http://Asodepa enciende las alarmas con «adoptante en serie»: ¿Dónde están las cachorritas?

Castillo indicó, que desde hace mes y medio tiene un proceso de investigación abierto en fiscalía por el mismo caso. «Una comisión del Cicpc, se dirigió hasta el lugar donde yo me encontraba, me quitaron mis pertenencias y me llevaron a sus oficinas, debido a una supuesta orden que les dio una fiscal para buscarme. Luego, me reuní con los directivos de la fundación NevadoZulia y todo quedó en averiguaciones».

El denunciante agregó que no se encuentra prófugo de la justicia, así como tampoco le notificaron si podría salir de la ciudad.

«Esto se está tornando muy fuerte porque están arremetiendo contra mi esposa, mi familia. Están pidiendo hasta la dirección del colegio de mi hijo. Me dirigiré hasta las instancias pertinentes para aclarar lo publicado por ASODEPA y que mi nombre quede limpio», acotó Gabriel Castillo.

Precisó que al dirigirse a fiscalía le informaron que no podían hacer nada, puesto que era una publicación realizada por la institución.

Publicación de ASODEPA

El pasado siete de marzo, la fundación ASODEPA publicó en sus redes sociales sobre el caso de Gabriel Castillo, a quien apodaron «El Adoptante en Serie».

«Su nombre es GABRIEL CASTILLO, gabrielcastillo18, es fiel seguidor de las cuentas de las fundaciones, organizaciones y proteccionistas independientes que trabajamos ayudando a los animales, busca cachorras en adopción preferiblemente de color claro, solo sabemos de un macho adulto que adoptó, tiene mucha labia», fue lo que escribieron en el primer párrafo.

Asimismo, publicaron otro post de nuevas víctimas que se sumaron a la denuncia.

«Se suman nuevas víctimas al caso del ADOPTANTE EN SERIE Gabriel Castillo, gabrielcastillo18 , es desesperante no saber qué pasó con estas criaturas inocentes, tenemos la certeza de que muchas más víctimas saldrán a la luz, somos muchos los que dormimos intranquilos imaginando cualquier atrocidad. Encarecidamente pedimos a este señor que dé fe de vida de todas estas criaturas que llegaron a sus manos!

No dejemos caer este caso, contáctanos al directo del Instagram DM si tú fuiste una de esas personas que confió en él y le entregaste en algún cachorro o perro adulto en adopción».

Noticia al Día