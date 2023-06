118394

– Las principales razones por la que la mayoría de migrantes venezolanos se embarcan en un viaje hacia la frontera de México con Estados Unidos, en busca de una oportunidad para pedir asilo, tienen que ver con tener una mejor calidad de vida, un lugar digno donde vivir y trabajar sin temor a persecución política o de la delincuencia.

Migrantes venezolanos en Nueva Laredo

Los viajes que emprenden las personas desde Venezuela hasta ciudades fronterizas como Nuevo Laredo, Matamoros, Piedras Negras, Tijuana, Reynosa y demás, les toman días, semanas e incluso meses. A lo largo de ese trayecto enfrentan peligros, sed, hambre, el clima y un sinfín de eventos riesgosos, pero la necesidad es tanta, que no les importa poner en riesgo su vida o incluso la de quienes los acompañan.

Todo esto es una realidad que viven a diario miles de personas. Incluso, si ya están dentro de México o en la frontera con EEUU, las posibilidades de cruzar para solicitar asilo son pocas, según comentan.

Hasta 20 procesados diarios, sin cita

Desde la semana pasada, comenzaron a arribar a Nuevo Laredo migrantes provenientes de campamentos ubicados principalmente en Matamoros, Tamaulipas, y Monterrey, Nuevo León, ciudades donde esperaban con ansias realizar una cita a través de la app CBP One pero ha sido imposible debido a la cantidad diaria limitada de casos que se realizan y el gran número de personas en espera de ser recibidos.

Lo anterior llevó a que los migrantes se comunicaran entre ellos mediante grupos de WhatsApp para investigar en qué fronteras el cruce es más ágil. Fue entonces cuando se corrió la voz de que en la frontera entre Nuevo Laredo y Laredo, Texas, luego de que se suspendiera la realización de citas a través de la app CBP One, autoridades de migración americana aceptan entre 10 y 20 personas diarias sin necesidad de cita para procesarlas.

Aún cuando esto no ha sido verificado por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) o alguna otra agencia de migración en EU, miles de migrantes comenzaron a trasladarse hacia Nuevo Laredo con la esperanza de tener una oportunidad para hacer su petición en Laredo, Texas.

Más de mil 500 migrantes

Según reportan las autoridades de NLD, los primeros grupos llegaron el 22 de junio, pero fue el sábado 24 durante la noche, cuando arribó la mayor cantidad de migrantes, y hasta este momento, ya hay alrededor de mil 500 personas entre adultos, jóvenes y niños.

Se organizan por números

Daniel Gómez, venezolano de 35 años, ha viajado durante dos meses por la oportunidad de concretar una cita de asilo y así tener la posibilidad de adentrarse de manera legal en Estados Unidos. Pasó algunas semanas en Matamoros y no tuvo suerte alguna; ahora espera en Nuevo Laredo.

Los migrantes se han organizado para mantener su lugar por orden de llegada. Foto: El Financiero

“Vengo de Matamoros y por allá no procesan, no hemos podido pasar, está atrancado allá, no sale nada en la aplicación. Migración debería prestar la colaboración de que se haga más rápido, procesar más gente a diario. Nos vamos a quedar aquí hasta poder pasar. Yo soy el 814, y tengo día y medio -hasta el sábado-”, señaló.

El número mencionado es la manera en que se han organizado entre ellos mismos para llevar un orden.

Ricardo Petti, es uno de los migrantes que se ha dado a la tarea de llevar este control para que así no se cree un caos en Nuevo Laredo. La dinámica es que en cuanto llegan, Petti les pone un número en la mano y ese será su turno para cuando las autoridades de migración les den oportunidad de cruzar.

“Yo tengo varios días en México, salí el primero de mayo hacia México, entré por la frontera de Tapachula, Chiapas y llegué a Matamoros como el 20 de mayo, estuve semanas ahí y nada. Se corrió la voz de que acá se había abierto la frontera y que estaban ayudando a pasar. Están pasando entre 20 a 40, depende del número que ellos quieran pasar pero hay una esperanza de que te procesen y no te devuelvan”, señaló Petti.

El fin de semana los miles de migrantes esperaban en los alrededores del Puente Internacional número I de Nuevo Laredo y la Plaza Juárez, pero ahora, el gobierno municipal de Nuevo Laredo se dio a la tarea de instalar unas carpas en el Parque Morelos -ubicado a cuatro calles del Puente 1- para ahí atenderlos con comida, bebidas, baños, revisiones médicas y demás, en vista de que no quisieron trasladarse a alguna de las casas o refugios de migrantes que hay en la localidad.

De acuerdo con información proporcionada por la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Nuevo Laredo, no se espera que continúe el arribo de más migrantes a esta ciudad fronteriza.

Los mismos migrantes comentaron para este medio de comunicación que las autoridades de migración americanas ya aceleraron un poco el proceso, por lo que ahora atienden a alrededor de 60 migrantes por día por lo cual la esperanza para ellos crece.

Noticia al Día/Con información de El Financiero