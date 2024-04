Maduro recibe propuesta del Fiscal de la CPI para reaperturar la Oficina de la ONU para los DDHH en Venezuela

-La tarde de este martes 23 de abril, el presidente Nicolás Maduro sostuvo una reunión con el Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, en el Palacio de Miraflores.

El Fiscal de la CPI aseguró que su personal regresará a Venezuela en tres semanas para seguir avanzando: “Con su apoyo tuve la oportunidad, señor Presidente, de avanzar en el plan de trabajo y estamos de acuerdo en crear espacios de diálogo para la complementariedad”, destacó Khan.

Foto: Prensa Presidencial

El mandatario nacional le dio la bienvenida a Khan, quien por cuarta vez visita el país, en el marco de las relaciones de respeto e igualdad.

“Hoy tenemos buen diálogo y buena comunicación”, recalcó el presidente Maduro, al dar la bienvenda a la oficina de apoyo técnico de la CPI.

“Estamos absolutamente de acuerdo en fortalecer las capacidades nacionales para asegurar la efectiva administración de la justicia y sacar el máximo provecho a la asistencia técnica de la oficina de la Fiscalía inaugurada el día de ayer 22 de abril, en Caracas”, subrayó el presidente.

Reforzarán mecanismos bilaterales

Acordaron reforzar los mecanismos bilaterales de diálogo para garantizar un proceso dinámico de asistencia técnica, “tenemos que ser impecables” y delegó a la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez y a Larry Davoe, máxima autoridad en materia de derechos humanos en el país, para esta tarea.

“Las puertas del Palacio de Miraflores están abiertas”

Al tiempo que recibió con beneplácito la propuesta de invitar nuevamente a la apertura de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk para estar de nuevo en Venezuela, “estoy de acuerdo que superemos las diferencias, el conflicto que tuvimos y estoy preparado para recibir a Volker Türk, pronto y como siempre, las puertas del Palacio de Miraflores están abiertas”, puntualizó.

En cuando a la disposición de recibir a Türk, dijo, donde quiera, como quiera y cuando quiera, “Volker Türk if you want, i want” (si tú quieres yo quiero), dijo el mandatario en inglés, “reconstruyamos los puentes de comunicación sobre la base del respeto, del diálogo y la comunicación y avancemos, estoy de acuerdo”.

La propuesta se la entregó Khan en la primera reunión este lunes, y dijo que quiere mantener una comunicación directa con el organismo.

“Este año tenemos la elección el 28 de julio y tenga la seguridad usted, que en Venezuela se garantizará la paz, la libertad y la plena participación. Será una fiesta democrática”, enfatizó Maduro.

Lee también: Fiscal Karim Khan abre oficina de la CPI en Caracas

Noticia al Día