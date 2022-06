La NASA lanza primer vuelo de satélites para monitorear tormentas tropicales

junio 13, 2022 - 10:40 am

La agencia espacial estadounidense NASA realizó desde Florida, el primero, de tres vuelos, para poner en órbita satélites CubeSat de observación de su programa TROPICS para monitorear tormentas tropicales.

Tras algunas demoras, que paralizaron un primer conteo, un cohete Astra despegó con éxito desde la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral, en el centro de Florida, hacia las 1:43 pm EST (17.43 GMT).

El satélite mide frecuencias de microondas que van desde alrededor de 90 a 205 gigahercios, lo que puede monitorear las emisiones atmosféricas producidas por el vapor de agua, el oxígeno y las nubes en la atmósfera, subrayó la NASA en un comunicado.

Cada satélite TROPICS es idéntico: un CubeSat del tamaño de una lonja de pan y con un peso aproximado de 12 libras.

La altitud objetiva de TROPICS es de 550 kilómetros, y los pares de CubeSats tendrán tres órbitas terrestres bajas ligeramente diferentes, todas en un ángulo de unos 30 grados sobre el Ecuador.

TROPICS es una sigla en inglés que significa observaciones de la estructura de la precipitación y la intensidad de la tormenta con resolución temporal con una constelación de satélites pequeños.

El programa consta de seis satélites en total lanzados a través de tres vuelos Astra. Un séptimo satélite, que sirve como explorador, se lanzó en 2021.

Este satélite, Pathfinder, fue un CubeSat de prueba que ha capturado imágenes de varios ciclones tropicales, como el huracán Ida sobre Estados Unidos, el ciclón Batsirai sobre Madagascar y el supertifón Mindulle sobre el este de Japón.

Este primer vuelo de hoy hace parte de un contrato de tres en total por cerca de 8 millones de dólares.

Eyes on the sky! @Astra has completed the Go/No-Go poll and TROPICS is Go for Launch! The Eastern Range has also cleared Astra's Rocket 3 for launch to take the first TROPICS mission into Low Earth Orbit. pic.twitter.com/opQdPM80Lw

— NASA's Launch Services Program (@NASA_LSP) June 12, 2022