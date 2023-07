134740

ENTREVISTA CON MARÍA ISABEL NEWMAN

“El discurso político en Venezuela es un monólogo”

“En Venezuela quedan todavía, a pesar de todo, focos de medios de comunicación que siguen haciendo periodismo”

“Lo que hay que hacer es construir hacia adelante”

“Cuando una comunidad se organiza y cambia entonces se hace fuerte y se hace resistente”

“Si algún ser humano va a sobrevivir estos cambios, estos grandes cambios, va a ser la mujer”

“La gente cree que vamos a pensar menos pero es lo contrario: nosotros vamos a pensar y la inteligencia artificial va a hacer”.

“La pandemia y la bomba atómica pusieron en riesgo a la humanidad. Creo que han sido grandes lecciones”

Doctora María Isabel Newman. Foto: Julio Reyes

Circunstancias insoslayables han traído de vuelta a Maracaibo a la doctora experta en comunicación social, María Isabel Newman González, quien retornará en agosto a su hogar, en Estados Unidos. Como un punto especial de su agenda nos visitó en Noticia al Día, donde compartió con Julio Reyes un extenso panorama de reflexiones acerca de los temas fundamentales dentro del quehacer periodístico y comunicacional del orbe entero. Sobre ese vasto temario accedió a responder el extenso cuestionario que compendia esta entrevista con Alexis Blanco, desarrollada por etapas, entre NAD y su residencia en Bellas Artes. Una delicia leer y compartir:

1. El mundo aparece transformado, desde todo punto de vista y en lo que a la comunicación, como síntesis mayor de la cultura, se refiere…Su hoja de vida profesional deviene en un compendio de lo que ha sucedido al respecto…¿Imaginó alguna vez hasta dónde llegaría su campo?;

¿Ha estado preparada la humanidad para recibir este inusitado espectro de cambios?; ¿ese concepto de colonización ideológica aplica en esta secuencia de nuevos términos de poder mundial?; ¿existe una guerra simbólica mundial, en el campo de las ideas expresadas en las redes sociales?; ¿ha perdido el individuo su esencia e identidad, a partir de internet?

-Me preguntas si imaginé alguna vez hasta dónde llegaría mi campo. Realmente no. No imaginé internet y la revolución en las comunicaciones que esto iba a traer. Sin embargo lo comencé a ver desde el principio de mi carrera profesional. Cuando yo me gradué fui contratada por el diario Panorama para que contribuyera al cambio tecnológico de la introducción de computadoras en la sala de redacción del periodico. (El primero de Venezuela a pesar de lo que digan en El Nacional). Eso realmente fue un salto en todo lo que había sido hasta el momento la tecnología de los periódicos porque previamente a eso los periodistas escribían a máquina y otras personas se encargaban del proceso de armar el periódico para la impresión.

-Yo estaba encantada porque escribir en la computadora implicaba que tú podías editar con muchísima facilidad, cosa que para mí era muy tedioso en la máquina de escribir que tenía formas muy rudimentarias para hacer correcciones. El terminal de la computadora también te calculaba el espacio que tu texto iba a tomar en la columna impresa y otras funciones de memoria muy eficientes. El tiempo que se ganaba en la confección del periódico garantizaba que Panorama se distribuyera en el occidente del país antes que cualquier otro periódico de la competencia.

-Eso sucedió a finales de la década de los 70. Luego vino internet y eso sí fue una gran revolución porque se podían enviar esos textos de un lugar a otro con muchísima más facilidad que un teletipo y también muchas más personas podían realizar ese trabajo. Es decir, los periodistas podían escribir desde donde estuvieran cubriendo el evento y eso era transmitido al periódico. Para los periodistas deportivos sobre todo, fue una gran herramienta.

-Así que nunca imaginé adónde iba a llegar mi campo y que el trabajo de investigación que realice después iba a estar basado en este tipo de cambios en las comunicaciones.

2. Desde hace tiempo vive en Estados Unidos… ¿Cómo ha percibido al país, en general, durante esta nueva visita?; ¿qué recomendaciones haría, desde su punto de vista ciudadano?; ¿y desde el comunicacional?; ¿cómo evalúa los sendos discursos políticos confrontados?; ¿de qué manera cree que la comunicación, desde su perspectiva científica, podría ayudar en todos los órdenes?

-Vivo en Estados Unidos desde hace 12 años pero no he dejado de visitar Venezuela. Creo que la población venezolana aspira a un cambio para poder mejorar, sobre todo los jóvenes. Los jóvenes son una fuerza y un impulso hacia el futuro. ¿Cuál futuro? Eso va a depender del nivel de organización de los ciudadanos y no me refiero a partidos políticos. Me refiero a la organización ciudadana a pequeña escala, en las comunidades, en los condominios, en las parroquias. Allí está el núcleo del poder ciudadano y lo que espero que suceda en Venezuela es que cada vez esos grupos se organicen más y más para mejorar su condiciones de vida. Simplemente lo más cercano: mejorar sus condiciones de vida. Si eso logra mantenerse se evitaría el total cinismo y desesperanza. Hay que trabajar en lo pequeño, en lo inmediato, en lo cercano, porque una vez que se conquisten esas pequeñas áreas se pueden ir conquistando más allá. De hecho yo creo que cuando una comunidad se organiza y cambia entonces se hace fuerte y se hace resistente.

-Mira, yo estoy muy consciente del tiempo que vamos a estar activos en esta vida, entonces yo percibo que los jóvenes que están en Venezuela, que no tiene memoria de cómo eran las cosas antes es muy difícil transmitirle a ellos eso y yo no sé si importa porque lo que hay que hacer es construir hacia adelante y no estar pensando en lo que había o cómo era, porque al final los protagonistas son ellos y ellos son los nuevos ciudadanos y ellos son los que deben llevar adelante este país.

-En Venezuela quedan todavía, a pesar de todo, focos de medios de comunicación que siguen haciendo periodismo. Han sido reducidos al mínimo pero han buscado, dentro de las nuevas tecnologías, la forma de seguir operando. Esos medios están allí casi invisibilizados porque el objetivo es hacerlos invisibles, pero no dejan de estar allí. Alguien accede a esos medios según la analítica. Ellos tienen una audiencia, ahora ¿cómo llega esa audiencia allí?

-El discurso político en Venezuela es un monólogo. Públicamente lo que se oye libremente a través de los medios de comunicación social es decir que llegan a mucha gente, es un monólogo. ¿Entonces cómo puedes confrontar los discursos? El discurso de la oposición es un discurso underground al cual pueden acceder solamente aquellos que se proponen firmemente a informarse.

-La comunicación es un proceso indispensable para el ejercicio de la condición humana. No puede haber humanidad sin comunicación. Esa comunicación se ha ampliado, se ha vuelto un mega proceso de gran complejidad. Todavía estamos perplejos estudiando las nuevas formas de comunicación. La comunicación social actualmente ha mostrado que puede colaborar con el avance de la humanidad o puede retrasarlo.

3. La inteligencia artificial es tema obligado en todos los escenarios institucionales de la sociedad contemporánea… ¿Estamos preparados para ser sustituidos por máquinas y artilugios como el ChatGPT?; ¿qué haría usted, en su condición de docente, para trabajar el asunto con sus estudiantes?; ¿cuáles son sus puntos de vista con respecto a los argumentos laborales que se exhiben, por ejemplo, en la huelga de actores en Hollywood?; ¿es apenas la punta del iceberg, es decir, ya muchas otras profesiones están siendo afectadas por el fenómeno?; ¿qué sugiere para tomar acciones al respecto?

-Yo no sé si vamos a llegar al mundo de John Connor y vamos a tener que luchar contra las máquinas. Existe esa posibilidad y los gobiernos de los países desarrollados están conscientes de eso y están comenzando desde ya a crear comisiones e instancias para pensar en esa posibilidad y en la forma de evitarlo. Importantes protagonistas de la creación de la inteligencia artificial se han manifestado públicamente con respecto a los riesgos qué implica. Esperemos que la humanidad de nuestros tiempos mantenga su instinto de supervivencia de la especie y así como se evitó el cataclismo mundial por las bombas atómicas así evitemos este nuevo cataclismo.

-La inteligencia artificial es producto de la lógica evolución de la humanidad. La humanidad ha producido tanta información y tanto conocimiento en los últimos 25 años que no tenemos cómo manejar tanta información y aprovecharla. La única manera de acceder a esa información y a ese conocimiento y aplicarlo según las necesidades para solucionar o para cualquier objetivo que nos propongamos, es recurriendo a formas inteligentes de búsqueda y organización. De otra forma eso se quedaría allí, porque es imposible navegar esa cantidad de información. Sería un total desperdicio y el mundo no se va a parar el mundo va a seguir produciendo.

-Yo tengo años evaluando a mis estudiantes en lo que yo llamo Google abierto. Recuerdas los exámenes a libro abierto? Bueno a mí me gustan los exámenes a Google abierto. No creas que los estudiantes consiguen la información para responder a las preguntas o para desarrollar las tareas de evaluación. No saben dónde buscar la información y no saben cómo insertarla en el discurso que están preparando. Eso es una destreza que hay que desarrollar. Imagínate ahora con el ChatGPT que tú puedes darle instrucciones sobre lo que quieres hacer. No solo encontrar información sino organizarla de la manera que tú la necesitas: puede ser una carta, puede ser una presentación, puede ser un discurso, puede ser tu currículum vitae. Los programadores le piden que escriba los códigos. Antes se creía que todo el mundo tenía que aprender a escribir código. Menos mal que no tuvimos que hacerlo porque ya nos van a desplazar en ese trabajo. Los trabajos repetitivos van a ser sustituidos por máquinas. El usuario tendrá que pensar más. La gente cree que vamos a pensar menos pero es lo contrario: nosotros vamos a pensar y la inteligencia artificial va a hacer.

-A mí me encantaría que mis estudiantes aprendieran a utilizar las herramientas de inteligencia artificial. Eso los ayudaría a encontrar la información más rápidamente y a presentarla correctamente. Imagínate la competencia que tendría que haber si todos pueden usar herramientas de inteligencia artificial ¿Quiénes presentarían el mejor trabajo?

-Las destrezas que hay que desarrollar en este mundo de la información son encontrar y acceder a la información y producir a partir de ella conocimiento. Porque el producto final todavía está bajo nuestro control. El usuario es el que evalúa los resultados de la Inteligencia artificial primero para ver si son aceptados, segundo para ver si sirven a nuestros objetivos.

-Yo no tengo la habilidad de ver el futuro pero actualmente lo que se nos presenta es desafiante, muy estimulante, muy interesante y yo me alegro de estar viva en este momento histórico de la humanidad.

-Con respecto al problema de desplazar a los trabajadores considero que debe reglamentarse para que de alguna manera retribuirles el valor de su trabajo. La huelga de los guionistas y de los actores de Hollywood es solo la punta del iceberg porque son los que crean. Los creativos, los artistas, se ven amenazados ya que la Inteligencia artificial escribiría mejores guiones y además con la Inteligencia artificial se pueden copiar las imágenes de los actores, sus movimientos, sus gestos y suplantar a los actores. Que tan bién funcionaría eso? Está por verse. Quizás la respuesta ya esté en alguna de esas muchas películas que se han hecho sobre la Inteligencia artificial. Antes lo llamábamos solamente robots o cyborgs, ahora se reconoce que es cualquier dispositivo que tenga inteligencia y que pueda aprender. La condición humana es muy especial comparada con el resto de las cosas que conocemos. La originalidad, la creatividad y la capacidad de innovación no sé hasta qué punto podrán ser suplantadas.

4.-La sexualidad y la política, es decir, el poder, impactan profundamente la condición humana actual… ¿Cuánto de manipulación cree que se esté revelando en esta suerte de nuevos lenguajes?; ¿cree que en verdad pueda existir toda una supraconspiración orientada a imponer modelos y paradigmas?; ¿cómo ha de proyectarse ese nuevo rol de la mujer en este compendio de tendencias?; ¿hacia dónde cree que llegaremos con ellas?

-Yo estoy segura que hay grupos de interés empujando corrientes, tendencias, paradigmas como dices tú, pero no es una Supra Conspiración. Sí los humanos pudieran ponerse de acuerdo en algo de ese tamaño! Bueno mira sería bajo el influjo de un dictador algo como lo que hizo Hitler. Pero recuerda que eso se basa también en la desinformación Entonces no creo que haya una Supra Conspiración. Ahora estoy segura que sí hay fuertes corrientes en el mundo que promueven esas nuevas tendencias que estamos observando y habría que ver qué hay detrás de eso y no la gente que está detrás de eso sino realmente qué impulsa eso. La humanidad tiene que cambiar ciertos paradigmas para poder evolucionar al nivel que nos va a demandar nuestras nuevas realidades. Hay asuntos que son muy rudimentarios, muy básicos, muy viscerales, que no colaboran con una nueva humanidad. Una humanidad más avanzada despojada de muchísimo rezagos, como el problema del racismo y es necesario empujar la diversidad y la eliminación de barreras para que la gente alcance su mayor potencial. Eso es muy fácil decirlo hasta en los discursos de los políticos pero al final va construyendo una lógica de supervivencia de la especie que empuja otras cosas.

-Las mujeres se caracterizan por resolver problemas. Enfrentan los problemas domésticos, los problemas laborales y los problemas de la comunidad y buscan auténticamente resolverlos. Creo que ese es un instinto de supervivencia de la especie. Si algún ser humano va a sobrevivir estos cambios, estos grandes cambios, va a ser la mujer. Su capacidad de adaptación y su instinto de proteger y empujar la vida la harán prevalecer.

5.- La Academia, es decir, la educación superior gestada en las universidades… ¿Cómo percibe su estado, acá en Venezuela?; ¿y en el mundo?; ¿qué piensa del masivo éxodo de profesores en Venezuela?; ¿por dónde cree que ha de emprenderse un plan de recuperación del sector universitario nacional?; ¿cuán pertinente sería instaurar un proceso constituyente, algún proceso de reingeniería académica, en el sector?

-Considero que la academia es una de las áreas de la sociedad venezolana que ha sido golpeada más fuertemente por este intento de establecer un nuevo sistema en el país que ha devenido en una debilidad del país como nación en términos internacionales. Con esto me refiero a que un país que no tiene institucionalidad para ser resistente ante los cambios mundiales, un país desorganizado, es presa fácil de las grandes fuerzas de rapiña que luchan por apoderarse del más débil. Venezuela debería ser una nación bien fuerte y asentada porque tiene los recursos y sin embargo es un país en venta. Mucho más allá de lo que consideramos antes como país dependiente, monoproductor, ahora es un país presa fácil de la rapiña más avanzada, ya no de la colonización sino de la moderna rapiña.

-Yo espero que la reconstrucción de la academia en Venezuela venga con todos los adelantos que va a traer la Inteligencia artificial. Que cuando resurja esa academia resurja en ese nuevo mundo científico distinto con otras características que indiquen qué es lo productivo y qué es lo que mejora la calidad de vida de los que están en esa área geográfica donde opera esa Academia. Porque si bien la ciencia cada vez es más global, la aplicación de la ciencia tiene que seguir siendo local para que mejore y eleve el nivel de los ciudadanos como ciudadanos y como productores de conocimiento.

6.-Desde la memoria…¿Cuáles fueron esos maestros que marcaron huella profunda en su concepción ética y axiológica de la vida?; ¿en qué consistieron esos grandes preceptos?; ¿cuales de ellos resultarían imprescindibles en esta etapa de la historia?

-El maestro que más recuerdo y el que más influyó en mí es Sergio Antillano. Tanto como periodista como promotor de la ciencia, el arte y la cultura en Maracaibo. Mi otra escuela fue el diario Panorama. Creo que coincidimos en que los medios y en especial los periódicos tienen vida propia. Las dinámicas que se dan dentro de un periódico son la vida misma: la actualidad, los acontecimientos y pienso que esa fue una gran escuela para mí. Estuve en Panorama primero como empleada, muy muy joven. Fue mi primer empleo profesional. Luego seguí trabajando con ellos casi 17 años con las diferentes tecnologías que siguieron trayendo para modernizar los procesos productivos que se llevaban a cabo en el periódico. Panorama fue una empresa de avanzada. Las personas que estaban allí tenían una herencia de periodismo de muchos años, el periódico llegó a cumplir 100 años y pienso que es una escuela estar allí porque le llevas el pulso a la ciudad, le llevas el pulso a la política, le llevas el pulso al ambiente que se siente allí y creo que ese periódico con todos sus personajes, desde Esteban Pineda hasta la persona que nos recibía al llegar, todos sus personaje fueron grandes maestros para mí.

-Sergio Antillano me enseñó que nadie es imprescindible y también me enseñó que yo había escogido una profesión que nunca me iba a hacer rica. Pero además me enseñó a disfrutar del arte y a participar en la promoción del arte y la cultura de mi comunidad. fueron importantes esas enseñanzas en su momento, definitivamente marcaron la forma como yo veo mi profesión y además al mundo. También tuve otros maestros como Eleazar Diaz Rangel. Otro gran periodista, estratega y convencido de que no se iba a hacer rico como periodista.

7.-La cultura representa una de sus principales motivaciones… ¿Cómo percibe el momento actual desde el punto de vista de su afición a las grandes manifestaciones estéticas universales?; ¿cómo cree que las bellas artes y sus disciplinas formativas, podrían ayudar al mundo a superar sus contradicciones principales?; ¿qué sentido encuentra a las nuevas manifestaciones artísticas, como la moda, el tatuaje y el body painting, el nuevo cine, la gastronomía vegana, entre muchas otras revelaciones?…

-Considero que el arte nos redime y nos permite prevalecer como especie. Es a través del arte que la humanidad expresa su capacidad de originalidad de creación y de innovación. El arte en todas sus manifestaciones tiene el poder de volvernos más humanos.

-Estoy muy emocionada con las nuevas posibilidades que la tecnología le está concediendo al arte. Nuevas posibilidades de expresión y nuevas posibilidades al usuario de disfrute e inmersión en el arte.

Siempre he pensado que la moda, el cine e inclusive la arquitectura son precursores de los grandes cambios.

8.- La ciencia derivada de la física cuántica también propone cambios de modelos y paradigmas… ¿Cree que, por ejemplo, películas como Oppenheimer, de Chris Nolan, permitirán a la humanidad abrir los ojos ante estos eventos revolucionarios?; ¿cuál cree que haya podido ser el aprendizaje global ante lo que ha sido la pandemia del COVID-19?; ¿la comunicación tendría que ser aliada irreductible de esta nueva experiencia de la ciencia de las micropartículas?

-La pandemia y la bomba atómica pusieron en riesgo a la humanidad. Creo que han sido grandes lecciones. Ambas producto de las locas decisiones del poder. Creo que el Covid-19 nos demostró nuestra fragilidad como seres vivos y mortales y como sociedades desorganizadas.

9.- El periodismo digital… ¿Ha conservado los niveles de credibilidad y hasta de devoción entre la gente, tal cual sucedía antes, con los diarios y demás emisiones periódicas de papel?; ¿cómo piensa que han quedado otros medios, como la radio y la tv, ante la simultaneidad y participación de los usuarios con textos e imágenes en construcción desde sus teléfonos inteligentes?; ¿qué es lo que nunca debería perder o subvertir el buen periodista de nuestra era?

-Los medios de comunicación van a ir evolucionando con los tiempos. El periodismo tiene funciones en la sociedad más allá de informar los acontecimientos. El periodismo funciona como un perro guardián de los intereses de la colectividad. La desaparición de los periódicos locales o de los medios locales es una gran preocupación en Estados Unidos porque es la actividad de los medios la que mantiene a los políticos en orden. Cuando se cubre la fuente de la alcaldía y de la gobernación, se rinde cuenta al público Y esa rendición de cuentas se hace a través de los medios. Al desaparecer esos perros guardianes ¿de qué forma va a operar la democracia?

-Quizá te parezca esto irónico o contradictorio pero yo creo que el valor básico para el periodista sigue siendo la búsqueda de la verdad. Sabemos que la objetividad como tal no se manifiesta en las apreciaciones que hacemos de la realidad pero la búsqueda de la verdad, que no significa tener la verdad sino buscarla, sigue siendo la piedra angular del ejercicio del periodista.

-Creo que los diferentes medios tradicionales y los nuevos que surjan tendrán su función y su público. Van a evolucionar con esos públicos por ejemplo la radio ahora con podcasts. Puedes escuchar radio pero además puedes seguir escuchando radio. No tiene que ser una comunicación sincrónica. Las imágenes son muy importantes para transmitir información y los videos la mejor documentación de los acontecimientos. No creo que la televisión desaparezca como el medio audiovisual. Siempre habrá medios audiovisuales y de hecho las redes sociales están cargadas de imágenes.

-En el caos comunicacional actual no hay filtros. Cualquiera publica información en las redes sin control de calidad. Entendiendo por calidad la veracidad de la información. Pero esos filtros, esos gatekeepers tienen que volver de alguna manera.

10.-La familia registra una experiencia revulsiva sin precedentes. Como madre de familia, ¿Qué recomienda para intentar preservar la integridad física y mental de los componentes familiares?; ¿cuáles han de ser esos mecanismos de resistencia para sobrevivir esta agobiante crisis de valores?

-En cuanto a la familia, considero que como institución formadora de seres humanos deja mucho que desear. Los jóvenes sin valores y sin propósito vienen de familias sin valores y sin propósito. Es imprescindible la intervención y el respaldo de las organizaciones sociales para que las familias cumplan la función de formadores de seres humanos y ciudadanos que logren desarrollar sus potencialidades.

11.- Desde el metaverso, la posverdad, la guerra entre los magnates Musk vs Zuckerberg, entre otros tantos enigmas de nuevo cuño… ¿Cuál es su mensaje de esperanza y fe, si es que cree que exista tal?; ¿hay motivos para creer y confiar?; ¿Y el amor?, ¿qué piensa del amor?

-El amor es lo que justifica nuestra condición humana. El amor es la razón primera y última. Creer en que el amor es posible es el fundamento de la esperanza. El amor universal, el gozo de experimentar la vida. Creo en el amor, ese es mi mensaje de esperanza.

Alexis Blanco