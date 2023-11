Javier Milei gana la presidencia de Argentina

185546

El candidato ultraderechista de la coalición La Libertad Avanza, Javier Milei, ganó las elecciones presidenciales en Argentina y será el próximo inquilino de la Casa Rosada los próximos cuatro años.

En la primera vuelta del 22 de octubre, Sergio Massa sacó 37% de los votos y Javier Milei 30%. Para el balotaje de este domingo, el libertario obtuvo el respaldo del expresidente Mauricio Macri y de Patricia Bullrich, de la coalición de centro-derecha Juntos por el Cambio (24%).

El ministro de Economía de Argentina, el candidato peronista Sergio Massa, reconoció este domingo el triunfo del libertario Javier Milei en la segunda vuelta de las presidenciales, antes de la divulgación de los resultados oficiales.

“Los resultados no son los que esperábamos. Me he comunicado con Javier Milei para felicitarlo y para desearle suerte porque es el presidente que la mayoría de los argentinos eligió para los próximos cuatro años”, dijo Massa en un discurso ante la militancia en su comando de campaña.

Con el 87 % escrutado, Javier Milei aventaja en casi 12 puntos a Sergio Massa.

