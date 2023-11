188297

Este viernes, 24 de noviembre, se realizó un Foro Abierto en el Auditorio de Torre Banco Mara, en Maracaibo, donde diversas personalidades del ámbito político, económico, y social del estado Zulia y Venezuela hablaron sobre la defensa del territorio Esequibo.

En el acto estuvieron presentes, Francisco Ameliach, presidente sectorial del Partido Unido de Venezuela (Psuv), Héctor Rodríguez, gobernador del Estado Miranda, como parte del Comando Nacional “Venezuela toda”, Iraida Villasmil, presidenta del Consejo Legislativo del estado Zulia (CLEZ) y autoridades del Ejecutivo regional.

El encuentro donde las partes expusieron la importancia de reclamar el Esequibo así como los antecedentes históricos y relevancia de la unidad, en esta cruzada, por la defensa del territorio venezolano, acogió, además, a los sectores de la iglesia católica, políticos, económicos, culturales, intelectuales y universitarios de la región.

Héctor Rodríguez, gobernador del estado Miranda y miembro del Comando Nacional “Venezuela toda”, expreso: “La Soberanía del territorio Esequibo es de los venezolanos”. Agregó que “Venezuela nace en el río Esequibo y termina en el Zulia”.

“Hoy, nuestro país está más unido que nunca, esa es la verdad. Los que amamos esta tierra dejamos a un lado las diferencias para luchar juntos por Venezuela de punta a punta”, subrayó.

Durante el acto, Nicolás Maduro, presidente de la Republica, hizo una llamada telefónica para felicitar al pueblo zuliano por su, a juicio del Mandatario nacional, gran participación durante el simulacro electoral del pasado domingo, 19 de noviembre.

“En el Zulia hay un sentimiento histórico, profundo, que se ha expresado en la gaita, la gaita zuliana de los años 60, 70, 80, 90. Han defendido los derechos, de nuestros lagos, de nuestros mares, de nuestra tierra. Los derechos históricos del Esequibo, han sido un sentimiento profundo que han crecido con los niños y niñas zulianas. Está en el hogar, está en la escuela. Impresionante la fuerza del Zulia por defender los derechos históricos sobre la Guayana Esequiba”, precisó el presidente.

Agregó el Dignatario: “El mayor acto de paz lo tendremos el domingo, 3 de diciembre, porque cada voto que den los zulianos y zulianas, será un voto por la paz de Venezuela. Yo amo mucho al Zulia desde siempre, y creo que cada vez lo amo más”.

Juan Barboza, representante de Manuel Rosales, gobernador del estado Zulia, manifestó que todos se han sentado en una mesa defender el país.

“Todos nos hemos sentado en una mesa, estamos luchando por nuestro país; estamos haciendo un esfuerzo en el estado para que los zulianos y venezolanos, podamos vivir en paz, como merece el país. Ahora es el momento de la paz”, destacó el emisario del Gobernador.

“Desde el Zulia va nuestro llamado a la comunidad internacional: no sean indiferentes a los abusos que se están cometiendo en aguas territoriales no delimitadas. El mundo moderno no toleraría eso, en otros espacios del planeta”, finalizó Barbosa.

Por su parte, Iraida Villasmil, señaló: “Está es la Venezuela que merecemos tener todos los venezolanos, la de los colores, donde estamos todos unidos luchando”.

En este encuentro que tiene como objetivo la unión, la paz en defensa de la Guayana Esequiba, residieron los distintos cuerpos seguridad del estado y diputados de la Asamblea Nacional.

