El líder nacional Henrique Capriles renuncia a su candidatura a la Primaria Opositora.

“Facilitaré y me pondré del lado de la unidad para construir la democracia del 2024”.

Henrique Capriles Radonski, el precandidato presidencial en las elecciones primarias de Venezuela, anunció su renuncia a su postulación tanto en los comicios internos como en una posible contienda para convertirse en el primer mandatario del país. Capriles manifestó que prefiere unirse a la denominada Unidad y abrir paso a una ruta clara para el próximo año.

Capriles explicó que su decisión se debe a su condición de inhabilitado desde hace más de cinco años. Reconoció que no se puede esperar hasta el último minuto pensando que algo pueda cambiar y considera que es mejor que el partido al que representa tome la responsabilidad de construir un camino viable para el futuro.

El político resaltó que la tarea principal es evitar el desgaste entre ellos mismos y recordó que lo que está en juego es Venezuela. Como padre de tres niños, siente que su compromiso es aún mayor y continuará trabajando por el bienestar del país.

Capriles también anunció su apoyo a la llamada Unidad y llamó a la participación en las primarias que se llevarán a cabo el 22 de octubre.

Con esta renuncia, Capriles busca abrir espacio para una ruta más viable y unida en las próximas elecciones presidenciales en Venezuela. Su decisión ha generado diversas reacciones y se espera que tenga un impacto significativo en el panorama político del país.

Lea a aquí parte de su discurso emitido en las plataformas de Instagram y X:

«Quienes están en el poder, son quienes siembran la división…

Aquí lo que toca es levantarse y echar para adelante… Debemos hacer que el año escolar no sea un dolor de cabeza ni para los padres, niños y maestros.

El inicio a clases deber se de alegría, tal como no lo es en este momento. Ese debe ser el debate de los venezolanos, todo lo que nosotros hagamos, debe ser para ese fin superior.

Yo estoy convencido que viene un cambio… Nos va a venir una ola desde el poder para crear desesperanza entre nosotros. Para que la gente diga que no valga la pena.

Yo lo dije desde el primer día… Tenemos que defender la causa de los venezolanos, a los más vulnerables, a las familias divididas.

La salida es el voto, porque todos tenemos derecho a una vida mejor. Esos que mataron a Fernando Albán, quieren mantenerse. No quieren que el pueblo se exprese libremente y en democracia.

Juntos, lo podemos hacer, somos invencibles. Juntos vamos a ganar este juego para lograr el cambio que todos queremos.

Cuando nos inscribimos en las primarias, sabían perfectamente que me tocaba luchar contra una piedra que han puesto sobre mi camino.

Hace seis años fui inhabilitado de manera arbitraria… Por que la propaganda oficial siempre pretende tapar la verdad. Fui inhabilitado por Maduro y por un compadre que ya no está, porque pata este gobierno los funcionarios también son desechables.

Yo tengo diez años que no aparezco en una boleta electoral. No fui a la reelección de Miranda, porque además yo no creo en la reelección.

Tengo seis años esperado justicia en el Tribunal Supremo… Pero la respuesta del poder han sido más inhabilitaciones.

Tengo entonces que ayudar a construir la ruta del año entrante y ponerme del lado de la unidad, que es donde siempre hemos estado«, puntualizó el dirigente opositor Capriles en una transmisión digital a través de sus distintas redes sociales, y desde un despacho en su propio hogar.

Noticia al Día con infomación de Diario 2001