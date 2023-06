112673

-El comportamiento del sector comercial en el país continúa en descenso, tal como lo informó la presidenta de Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio), Tiziana Polesel, al asegurar que las cifras siguen siendo negativas, pese a una leve recuperación en los últimos tres meses del año.

Foto: Globovisión

“Aún nos mantenemos en negativo en relación a los mismos cinco primeros meses, enero-mayo, del año pasado”, dijo al detallar que en la región de Oriente la caída de las ventas es de 44%, en Occidente 34% y en el Centro del país 21%.

La responsable de la asociación atribuyó la contracción del sector, en primer lugar, al poder adquisitivo del venezolano, “hay una realidad que es innegable”. En segundo término, al elemento de la inflación, la falta de crédito y fallas en los servicios públicos.

Diferencia entre Caracas y el resto del país

“Hay una profunda diferencia entre Caracas y el resto del país en servicios públicos y comportamientos de ventas (…) Zulia y Carabobo tienen muchas interrupciones eléctricas bastantes largas que afectan la operatividad del negocio. Evidentemente esto hace muy compleja la situación”, argumentó, durante una entrevista en Globovisión.

Agregó que otras de las afectaciones que sufre el sector, es la informalidad consecuencia de la voracidad fiscal y los ilícitos.

Eliminación de IGTF

De acuerdo a las estimaciones de la asociación el Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras puede llegar a representar entre el 12% y el 14% de un producto, lo cual lo hace un tributo inflacionario, dijo Polesel al considerar que no cumplió su objetivo por lo que se debe analizar la posibilidad de eliminarlo. “Debe ser eliminado, no es suficiente con bajar la alícuota”.

En este sentido, recomendó aplicar impuestos que deben cobrarse y no se está haciendo, para frenar los ilícitos aduaneros.

“No se están pagando los impuestos correspondientes. Allí insistimos en que debe cobrarse, debe haber un trabajo importante en cuanto a no permitir el ingreso de mercancía que no pague tributo y que además sea verificada su calidad. Está entrando mercancía que no tienen las normas mínimas de calidad y que en algunos casos son falsificaciones”, reiteró.

Citó como los más importantes el tributo al tabaco, licores, alimentos, medicamentos, autopartes y juguetería.

“Un repuesto que no tiene la normativa de calidad tiene implicaciones no solo para quien compra el repuesto y lo coloca en su vehículo (…) hay casos documentados de bebidas alcohólicas que han ocasionado incluso muertes. Todo eso tiene que ver con la verificación en las aduanas. Todo esto afecta al comercio formal, la industria y al fisco”, puntualizó.

Además de plantear la eliminación del IGTF y el cobro de tributo a los ilícitos, también propuso la reactivación de la Comisión Presidencial contra el Fraude Aduanero, creada en 2001 y que operó muy bien. “El Gobierno está tratando de hacer algo, pero lo estamos haciendo de manera desarticulada y esta sería la forma de unir esfuerzos”.

Noticia al Día/Con información de Globovisión