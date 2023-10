162915

Carmen Teresa Márquez, presidente de la Federación Venezolana de Maestros (FVM), reportó un 80% de ausentismo escolar en el inicio de este nuevo año académico.

También rechazó la militarización de las escuelas tras las acciones del gobernador de Trujillo que ubicó policías y guardias nacionales en las escuelas para amedrentar a los maestros que se aproximaron a estas.

«Los maestros están en miseria extrema, con sueldos miserables y no pueden seguir viviendo con el salario que tienen» añadió.

Explicó que este último año que terminó muy accidentado con clases «mosaico», donde los estudiantes un día tenían clases y el otro no porque los maestros no podían ir a la escuela.

Márquez denunció que los maestros nos tienen dinero para ir a la escuela, no tienen zapatos, uniformes ni para el transporte.

«La manera en la que el gobierno debería ver si un maestro fue o no es invirtiendo en la educación, pagándoles bien y continuando con la discusión» acotó.

Hizo un llamado al gobierno nacional a realmente invertir en la educación y en dar prontamente un aumento de salario para los maestros y la clase trabajadora que no tienen como cubrir sus necesidades.

Destacó que los padres están viendo la situación y siendo solidarios con los maestros.

«Los padres van a luchar y le exigirán al gobierno el salario de los maestros» señaló.



Noticia al Día con información de Unión Radio