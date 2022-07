Fedelago: el ganado se ha incrementado un 8% este último año y primer trimestre

julio 19, 2022 - 8:35 pm

-El presidente de la Federación de Ganaderos de la Cuenca del Lago de Maracaibo del estado Zulia (Fedelago), Paúl Márquez, afirmó que ante la ausencia de cifras oficiales sobre la producción de reses en el campo, las estimaciones y estudios que manejan es que el ganado se ha incrementado un 8% durante el 2021.

«La ganadería a nivel nacional ha tenido una leve mejoría en este último año y primer semestre (…) Cifras no podemos dar, porque tenemos muchos años que no se hace censo en el país, por eso no tenemos la cantidad exacta de animales que existe; pero sí tenemos estimaciones de acuerdo a nuestros estudios. Tenemos que en el último año nuestro rebaño ha subido un 8%», aseveró.

En entrevista con Esteninf Olivarez y Luis Miguel Núñez para Unión Radio, Márquez aclaró que todo lo que se produce en el país es para consumo interno, porque no se está exportando carne ni animales vivos.

«Venezuela en este momento no está exportando carne ni animales vivos. El año pasado hubo una exportación de 280 mil animales, pero no fueron realizadas por el gremio ganadero, sino que fueron autorizadas por el gobierno nacional hacia África», agregó.

Noticia al Día con información de Unión Radio