138781

-Como pólvora corrieron los rumores sobre la muerte del cantante español José Luis Perales, la tarde de este lunes, 7 de agosto, ante la polémica de inmediato respondió a través de un video publicado en sus redes sociales “la verdad es que estoy más vivo que nunca”, dijo.

El audiovisual colgado en las redes de Perales fue grabado desde Londres, donde se encuentra con su familia compartiendo de unos días de merecido descanso y al enterarse de los rumores de su presunta muerte, salió al paso y a dar la cara.

“He pasado unos días preciosos con mis hijos y con mi mujer y que no estamos a punto de marcharnos, pero de repente nos encontramos con que alguien con una mala idea ha dicho que me he muerto y la verdad es que estoy más vivo que nunca, más feliz que nunca”, recalcó.

Al anunciar que ya el día de mañana, regresarán a España, donde residen. Aprovechó para enviar abrazos a sus fans y agradeció la preocupación.

CL: ¡Ante los rumores… os mandamos un saludo enorme desde Londres! pic.twitter.com/dKTJUFccok — José Luis Perales (@PeralesOficial) August 7, 2023

Lee también: https://noticialdia.com/entretenimiento/farandula/kevin-costner-y-jose-luis-perales-celebran-cumpleanos-hoy/

Noticia al Día