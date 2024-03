España cataloga como “avance de la democracia” anuncio de la fecha de las presidenciales en Venezuela

240568

-El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, expresó este martes 5 de marzo que, espera que las elecciones presidenciales convocadas para el próximo 28 de julio en Venezuela “incluyan a todo el mundo”, las declaraciones las emitió desde en Cartagena de Indias.

“Ese es el avance de la democracia y lo que ahora esperamos es que esas elecciones incluyan a todo el mundo y que todo aquel que quiera competir libremente lo pueda hacer”, dijo Albares a los periodistas.

El Ministro indicó que en el Gobierno español reciben “con satisfacción el hecho de que se celebren elecciones presidenciales en Venezuela o en cualquier país del mundo” y que siempre ha “abogado por que sea el diálogo entre venezolanos el que alumbre una solución democrática”.

“Lo que esperamos es que las elecciones presidenciales sean inclusivas y todo aquel que quiera competir pueda hacerlo”, subrayó Albares, quien hoy participó en la celebración del vigésimo aniversario del Centro de Formación de la Cooperación Española en Cartagena de Indias y en la inauguración del primer Foro Mundial para la Eliminación del Cáncer de Cuello Uterino.

CNE

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela informó hoy de que el 28 de julio se celebrarán las presidenciales en las que el oficialismo asegura que el presidente Nicolás Maduro buscará un tercer mandato.

En tanto, se mantene la duda sobre la participación de la opositora María Corina Machado, elegida en la primaria del 22 de noviembre, pero que aún continúa inhabilitada para desempeñar cargos de elección popular y, por tanto, para postularse a los comicios presidenciales.

Diálogo constante con Gobierno y oposición

Sobre la posibilidad de que España abogue por Machado, el ministro manifestó que el Gobierno de Pedro Sánchez siempre ha estado dispuesto a ayudar a los venezolanos en lo que pueda ser útil para el diálogo.

“Nosotros hablamos tanto con el Gobierno como con la oposición y yo me he reunido en varias ocasiones con los negociadores de ambas partes y siempre les he trasladado lo mismo: El Gobierno de España está a disposición de Venezuela y del pueblo de Venezuela para aquello en que los venezolanos crean que podemos ser útiles para avanzar en ese diálogo”, manifestó.

Noticia al Día/Con información de EFE