«Epidemia» de pilas dañadas por gasolina sucia, está paralizando al sector automotor del Zulia

«Epidemia» de pilas y bombas dañadas por gasolina sucia, está paralizando al sector automotor del Zulia y arruina» a conductores zulianos. En las principales vías de la ciudad, incluyendo las autopista uno y dos, se observan carros cuyos conductores están en paradas, pero ahora no es para echar gasolina en las estaciones, sino que el combustible que le suministran a sus vehículos está contaminado y dañan las bombas, pilas y filtros y dejan los carros en «cuatro bloques».

La gasolina parece petróleo al momento en que desmontan la pila de la bomba. (foto Xiomara Solano)

Una gasolina sucia se expende a los concesionarios de las estaciones de servicio. Se observa desde hace varios meses que el combustible que se despacha en las gandolas de Petróleos de Venezuela contiene mucha agua e impurezas. y “cuando el combustible se decanta, queda un residuo similar al pantano”, señaló el dueño de un expendio que solicitó guardar su nombre en reserva.

La gasolina trae basura, esta contaminada dicen los conductores y esta dañando las pilas y se duplican sus costos.(foto Xiomara Solano)

Por su parte, Jesús Alvarado, mecánico de un taller al oeste de Maracaibo ,contó a Noticialdia que en los últimos dos meses se han incrementado las reparaciones en su taller, la mayoría con casos relacionados con el sistema de bombeo del combustible de los vehículos. Y el cambió de Pila».

«Cuando sacamos el filtro de la bomba ves que están taponados y sale una gasolina totalmente negra, muy turbia que parece petróleo”., Dice el mecánico Alvarado y esto se debe a la mala calidad de la gasolina, tanto de 95 como de 91 octanos.

Los mecánicos se alarman por la cantidad de pilas que están cambiando a diario dejando de circular mucho vehículos.(Foto Xiomara Solano)



Los carros presentan problemas de pistoneo, lentitud en el arranque, aceleración en el trayecto hasta que se apagan y es que necesitan un cambio de pila para la bomba o de la bomba en si que ya la dañó la gasolina, explico el mecánico Federico Bustamante que fue consultado en un taller por el sector de Los Haticos.

Muchos conductores se quedan en plena vía y deben llamar a los mecánicos para que le cambien las piezas.(Foto Xiomara Solano)

Cambio de Pila mensual, costos y mano de obra

En la mayoría de los talleres que visitamos para conocer de la situación, nos afirman que para poder tener el carro en carretera hay que cambiarle la pila casi mensualmente porque la gasolina contaminada la daña y para la unidad.

Las bombas de gasolina se dañan con la gasolina contaminada, y según el vehículo el costo aumenta(Foto Xiomara Solano)

El mecánico Alfredo Reyes, jefe de taller del multiservicio Jhontaller, señaló que son muchos los factores los que están influyendo para que las bombas y pilas se estén dañando. La temperatura de la gasolina no es la misma y la refrigeración de la pila tiene que ver con ella, y la temperatura del combustible es muy caliente y la pila, que es sumergible, es enfriada por la gasolina y he ahí el problema por lo que no duren.

Pilas y más pilas quitan los mecánicos a diarios en los talleres.(foto Xiomara Solano)

El costo que representa el cambio de una pila-`por ejemplo- depende del vehículo, porque en algunos casos es fácil el acceso para sacarlas, como otros que es más complicado porque hay que desmontar el tanque y el trabajo es más engorroso y de ahí que el costo del trabajo (mano de obra) varia y van entre $20 y $80. Lo que hay que decir, dijo Reyes, es que se están quemando antes de tiempo y obedece exclusivamente a lo contaminada que está llegando la gasolina.

Según la ubicación de la pila, en el vehículo, depende el costo de la mano de obra(Foto Xiomara Solano)

El costo de las pilas van desde $10 la universal a $30, dependiendo del vehículo. En cuanto a los filtros lineales, van desde los $5 hasta los $10 dependiendo de la marca y fabricante.

En conclusión, se estarían gastando entre $40 y $100 un cambio de pila y no duran un mes por el problema de la gasolina, aclaró el mecánico Reyes.

Síntomas de tener gasolina sucia

Humo negro, blanco o azul que sale del tubo de escape, kilometraje pobre, falla en el motor, que se ahoga o muere después de funcionar un rato, inyectores de combustible obstruidos , aceleración lenta y ralentí irregular, son entre otras las síntomas que se sienten cuando se le ha echado gasolina contaminada, sucia al vehículo.

La gasolina contaminada daña la pila inmediatamente (Foto Xiomara Solano)

La mejor manera de confirmar que su combustible está contaminado es inspeccionarlo. El combustible debe ser claro e incoloro, y debe oler normal. Si su combustible está turbio, es más oscuro, presenta sedimentos y/o huele mal, entonces lo más probable es que esté contaminado y así la pila tiene un promedio de vida de un mes.