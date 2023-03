59504

-No fueron suficientes los bajones de ayer 14 de marzo. Entonces hoy, siguieron el palenque «megaquilombo» de fluctuaciones consecutivas. Zulia, Mérida, Lara, Carabobo, Miranda y otros estados más están viviendo la incómoda situación eléctrica.

En la mayoría de los estados afectados se manifestó a través de Twitter que las fluctuaciones iniciaron a partir de las 1:47p.m. Seguido de otro «mega bajón» a las 2:28p.m.

Ante esto, no tardaron es aparecer las reacciones de los usuarios afectados en Twitter. Muchos manifestaron daños en sus equipos. Unos reportaron tres bajones en lo que va de la tarde otros, solo dos.

Si… Son varios factores. El país es un megakilombo. Tema energía. No tuve cortes de luz, pero se quemo el aire en un bajón importante.. es increíble lo de la luz

Va el segundo gran bajón en Maracaibo ,@CorpoelecInfo no se hace responsable de estos bajones ,el cual traen la quema de muchos equipos electrónicos ,como por (EJ) aires acondicionados ,computadoras ,TV etc etc , y después vienen a cobrarle al pueblo borrón y cuenta nueva….😡😡