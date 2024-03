El CNE ha hablado, vamos a elecciones y estoy seguro que el pueblo dará su batalla y logrará una gran victoria: Maduro

240562

-El Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció que el próximo 28 de julio, se llevarán a cabo las elecciones presidenciales, así como el cronograma electoral, el presidente Nicolás Maduro, destacó que el proceso se ha hecho en el marco del respeto al proceso de negociaciones, “desde Noruega, México, Barbados y que se ampliaron en el acuerdo de Caracas recientemente”.

Aseguró que Venezuela, que ha sido una nación castigada por las sanciones y que fuera severamente agredida por la guerra económica, “no ha dejado de hacer ni una elección de las que nos ha tocado, en medio de la peor guarimba 2017 hicimos tres elecciones constituyentes, gobernaciones y alcaldías y las tres las ganamos de calle en medio de las peores sanciones fuimos en 2018 a elecciones presidenciales”.

Luego en medio de la pandemia se cumplió la ruta constitucional. Asimismo, en 2020 “se llamó al pueblo a votar para elegir como correspondía una nueva Asamblea Nacional que el pueblo cedió con su voto popular en el 2021, año en que todavía estaba crujiendo la economía”.

“Ellos tenían una cháchara de que íbamos a hacer una maniobra, que íbamos a provocar, no sé qué conflicto mundial y que íbamos a suspender las elecciones. No nos conocen oligarcas de los apellidos, bandidos del ultraderecha, criminales que han pedido las sanciones, no nos conocen”, dijo.

“El CNE ha hablado, palabra sagrada, y nosotros decimos al anuncio del CNE de elecciones presidenciales el 28 de julio, Amén. Vamos a elecciones presidenciales y estoy seguro que el pueblo volverá a dar su batalla y conquistar una gran victoria”, puntualizó el mandatario nacional.

Maduro sobre convocatoria a elecciones presidenciales: “El CNE ha hablado, palabra sagrada (…) vamos a elecciones y estoy seguro que el pueblo dará su batalla y logrará una gran victoria” https://t.co/YqnqTpsPCd pic.twitter.com/HrT0bHQLLl — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) March 6, 2024

Lee también: Presidente Maduro lanzó la Gran Misión Igualdad y Justicia Social “Hugo Chávez”

Noticia al Día/Con información de Prensa Presidencial