El callejón de los pobres: La más grande “boutique” de los maracuchos

El Centro ya no es sinónimo de economía para los marabinos. Los precios “espantan” a los compradores. El vendedor ambulante Rogelio Linares dijo a Noticia al Día; en el Callejón de los Pobres,“el que se viste, no come”, haciendo referencia a los precios de los vestidos, pantalones, zapatos, etc y al mismo tiempo al costo de los alimentos. “Este sitio ha dejado de ser de pobres, ahora es una boutique”, comentó una compradora al reportero.

¡pasá, mirá lo que te tengo!. Esto te queda a vos, al cuerpo, no hay pa más nadie!. El llamado de un vendedor del callejón de los pobres a una muchacha que miraba el maniquí que “lucía” un bluyean estres , bien pegado, tubo, como se usan ahora. Vení pa que te lo “midais”, que ahí está el baño, y a que te queda como le queda a el, voy, le insistía el vendedor a la maracucha que se recogía el cabello para probarse el pantalón.

La misma manera de ser de los vendedores maracuchos, con la simpatía que lo caracteriza y la forma de expresarse, que hace “familiar” el momento de la compra-venta en aquel lugar, no se ha perdido, y es quizás, lo mantiene firme el “callejón”, que una vez nació para vender mercancía de segunda mano, de ofertas para la gente de escasos recursos y hoy es un centro comercial para todas las clases.

Aquel bullicio y la convulsión en el Centro de Maracaibo, en la llamada Calle Comercio, fue poco a poco desapareciendo, quedando solo para los meses de noviembre y diciembre, cuando la gente acude a comprar sus estrenos de fin de año y los juguetes para los hijos.



Los pasillos, que en otrora estaban repletos de compradores, muchos están desolados. Por cada mesa de venta ocupada, hay tres o más vacías en el casco central, donde al menos el 40% de los comerciantes dejaron sus puestos debido a la crisis, pero el llamado callejón de los pobres, se resiste en el tiempo a pesar muchos factores, entre los que se incluyen los precios y la falta de estacionamiento.

Una señora que prefirió no identificarse dijo: “Ahora para venir al callejón hay que ganarse un bingo”. Ya no es como antes, acotó la que la acompañaba, que buscaban una “pinta” para la fiesta de 15 años de un familiar.

Un vendedor ambulante que dijo llamarse Fernando González, culpó a la policía de que el callejón este vacío, con pocos compradores, porque remolcan a todo aquel, que estaciona a las márgenes de la principal vía, aunque denunciaron que, existen algunos conductores que tienen preferencia, y los dejan estacionar porque pagan a buen precio a quienes tienen el “negocio” del parqueadero.



Ni de tan pobres

Hay quienes dicen ahora es “el callejón de los ricos”. En este mercado informal hay cabida para todos, desde las familias más humildes, que van a comprarse las pintas de diciembre hasta las mujeres más “sifrinas” en busca rebajas y la última moda que ahí venden.

Aquí los maracuchos consiguen de todo, desde un alfiler hasta la venta de una casa.”El que no ha comprado nunca nada aquí, simplemente no es maracucho”, señaló Jorge Villasmil, taxista.

Llamado así por sus precios populares, ya no es de tan pobres, y aunque se consiguen buenos precios, los maracuchos lo llaman ahora “la boutique de los pobres” Un mercado que, de remates, paso a la venta de todo tipo de ropas, calzados, lencería, carteras, que algunos tienen precios similares a las de las casas comerciales establecidas.

Noticia al Día

Fotos: José López