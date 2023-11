EE.UU. espera que Maduro libere pronto a estadounidenses detenidos en Venezuela

184960

La administración del presidente Joe Biden espera que el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela dé pasos para lograr la liberación de los estadounidenses detenidos “indebidamente” en ese país tan pronto como las próximas semanas, como parte de un acuerdo que produjo alivios a las sanciones energéticas impuestas por Washington, dijo el subsecretario estadounidense para asuntos del hemisferio, Brian Nichols, a la Voz de América.

Nichols dijo que EEUU toma “en serio” las condiciones del trato y espera que Caracas “cumpla” antes de finales de noviembre.

“Tengo esperanzas de que se van a lograr esos pasos y también la liberación de los ciudadanos norteamericanos indebidamente detenidos en Venezuela”, respondió Nichols al ser consultado sobre la confianza de Washington en la palabra del gobierno de Maduro.

EE.UU. ha autorizado de forma “limitada” las operaciones petroleras, gasíferas y las del consorcio aeronáutico de Venezuela, esperando a cambio la habilitación de la candidata presidencial opositora María Corina Machado y las liberaciones de detenidos venezolanos y estadounidenses.

Hasta la fecha, sólo han sido liberados cinco de los más de 200 venezolanos detenidos por razones políticas. El plazo otorgado por la Casa Blanca vencerá el 30 de noviembre y su incumplimiento llevaría al fin del alivio de sanciones, de acuerdo con el Departamento de Estado.

El jefe negociador del gobierno de Maduro, Jorge Rodríguez, ha dicho que las expectativas de Washington son “falsas” y rechazó las “presiones”, pero fuentes de la administración Biden aseguran que, tras bambalinas, su contraparte está consciente de lo acordado.

Los acercamientos de EEUU con el gobierno socialista de Maduro han sido criticados por legisladores republicanos que catalogan las acciones como “apaciguadoras”.

¿Quiénes son los estadounidenses detenidos?

En octubre, Nichols precisó durante una conferencia de prensa que los ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela son tres, identificados como Eyvin Hernández, Jerrel Kenemore y Joseph Cristella.

Hernández es un abogado de 45 años de Los Ángeles, California. Fue detenido en marzo del año pasado en la frontera entre Colombia y Venezuela. Sus familiares han pedido reiteradamente a Biden redoblar los esfuerzos para lograr su liberación.

Jerrel Lloyd Kenemore, de 53 años, está detenido desde principios del 2022. Fue acusado de cruzar ilegalmente al país y de otros delitos no especificados, reseñó en ese entonces The Associated Press, citando a un portavoz del Departamento de Estado.

La defensora de derechos humanos Tamara Suju, directora ejecutiva de Casla Institute, denunció el año pasado haber recibido información sobre intentos de Kenemore de atentar contra su vida en su celda en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).

Sujo también advirtió que Kenemore ha estado en huelga de hambre y ha sido víctima de “torturas psicológicas y tratos crueles, incomunicación prolongada en celda oscura y está siendo detenido como parte del plan criminal del régimen para intercambio, solo por ser estadounidense”.

Joseph Ryan Cristella, de Florida, fue detenido el año pasado en circunstancias que no son claras.

Noticia al Día con Información de la Voz de América