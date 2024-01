Economistas del OVF desestiman crecimiento sustancial del PIB este 2024: “Con o sin sanciones”

217137

-Los economistas María Isabel Díaz y Daniel Cadenas, colaboradores del Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF), sitúan entre 3% y 6% el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de Venezuela en 2024 en contraste con cifras de dos dígitos que proyectan otros expertos en la materia. Según reseñó Tal Cual.

El argumento para sustentar estas cifras poco optimistas radica en la ineficiencia del gasto público y el levantamiento de las sanciones como impulsores de la actividad económica venezolana, por lo que su rendimiento podría ser similar al de 2022, con un incremento en la demanda, pero activación de sectores con poco valor agregado.

«El gasto público puede ser mucho, pero su capacidad para impactar la economía no es tan grande. Quizás aporte al consumo, pero no podemos decir que vía gasto público habrá un colchón amplio para la economía. Será muy discreto, economía muy parecida a 2022. Las licencias no van a resolver, para nada, el problema de producción e ingresos que tiene nuestro país en materia petrolera», destacó Díaz.

Estiman inflación de más de 200%

En línea con esta idea, la profesora de la Universidad Central de Venezuela (UCV) explicó que sus proyecciones estiman una inflación de entre 211% en el caso de que permanezcan las licencias petroleras y 263% si las retiran.

En cuanto al tipo de cambio oficial, espera que el dólar tenga un precio de Bs. 73 sin sanciones a la industria petrolera y Bs. 103 en caso de que Estados Unidos vuelva a aplicar sus restricciones.

El análisis en torno a las sanciones es más complejo, porque las licencias otorgadas por Washington para permitir a multinacionales energéticas operar en Venezuela sí tienen un impacto en la economía, pero no el suficiente para impulsar todos esos sectores que no tienen relación alguna con el petróleo.

Noticia al Día/Con información de Tal Cual