-El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, desmintió, la noche de este miércoles, al coordinador de la Delegación de la Plataforma Unitaria para la Negociación, Gerardo Blyde sobre plazo para las habilitaciones.

Durante la transmisión de su programa Con el Mazo Dando número 457, Cabello aseveró que las últimas declaraciones de Blyde «son mentiras. No seas mentiroso, lo que yo entiendo de allí es que tú dices que si no nos habilitan, tú estás presente, por si acaso eso es lo que yo entiendo».

«Que estás poniendo tu nombre a la orden, porque tú sabes que eso no va a ocurrir, porque eso no depende del gobierno, esos son unas instituciones que toman decisiones aquí en Venezuela. Tú ante esa situación pones tu nombre a la orden, eso es lo que yo entiendo de este mensaje», agregó.

Además, reiteró, «ni hoy ni mañana va a ocurrir nada de eso que tú dices, y que vas a hacer después. Tú sabes que no va a ocurrir nada, y lo escribes para decir bueno, yo no me estoy ofreciendo, pero si ustedes quieren, yo me sacrifico, pues».

Lo que dijo Blyde

Más temprano este miércoles, Gerardo Blyde, coordinador de la Delegación de la Plataforma Unitaria para la Negociación, aclaró que lo que ha dicho el Departamento de Estado, Casa Blanca y lo que está contenido en el acuerdo de Barbados es que, “entre hoy y mañana, debe producirse un procedimiento que pueda brindar el mecanismo para producir las habilitaciones, ya sea de María Corina o de cualquier otro venezolano que aspire ser presidente de la República y que pueda estar inhabilitado administrativamente por la Contraloría General de la República”.

