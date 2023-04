Dinora Figuera: Declaraciones de Fernando Blasi pidiendo aliviar sanciones es una opinión personal

72971

-La líder de oposición que lidera la Asamblea Nacional del año 2015, Dinora Figuera respondió ante las declaraciones que el representante de la Asamblea Nacional de 2015 en Estados Unidos, Fernando di Blasi dio a The Associated Press y dice que es una opinión personal, no oficial.

Blasi dijo ante el medio que cualquier alivio de las sanciones impuestas por el Gobierno de Estados Unidos al régimen de Nicolás Maduro, proporcionaría «un alivio muy necesario a los venezolanos» que se han visto afectados por la enorme inflación y la escasez.

Entre las líneas que destacaron del mensaje del líder fueron: «Si seguimos este camino estamos destinando a Venezuela al mismo camino de Cuba».

Ante esto, muchos especialistas, políticos y parte de la ciudadanía venezolana rechazaron y apoyaron la declaración de Blasi.

Pero una de las respuestas que han generado controversia fue la de Dinora Figuera, quien en su cuenta de twitter expresó la noche del 3 de abril que: «Las declaraciones dadas por el Fernando Blasi representante de la @AsambleaVE en USA en relación a aliviar las sanciones son de opinión personal no oficial».

