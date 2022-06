Deserción universitaria en Venezuela alcanza un 83%: Migración y situación socioeconómica las principales causas

junio 9, 2022 - 8:38 am

El declive de las providencias estudiantiles como transporte, comedor, además de becas y por supuesto la crisis del país que se traduce en migración y bajo poder adquisitivo, llevó a que hasta el 83% de los estudiantes universitarios dejaran las aulas de clases en todos estos años. En el caso de la UPEL, se encuentra en primer lugar, pues de 12 mil estudiantes pasaron a sólo 2 mil de pregrado, de acuerdo a datos de Nelson Silva, decano de la universidad.

En un segundo caso se encuentra la UCLA, en el año 2011 contaba con una matrícula estudiantil de unos 20 mil estudiantes distribuidos en los siete decanatos, pero la realidad de hoy es que alcanzan unos 7 mil alumnos de acuerdo a aproximaciones de cifras extraoficiales. José Monasterios, miembro de la Federación de Centros de Estudiantes de la UCLA (FCU-UCLA) dijo que la deserción se debe más que todo a la situación socioeconómica y a la migración. Agregó que el no tener presencia de los estudiantes en los espacios de las casas de estudio deja sin vida estos edificios y allí se nota aún más el abandono.

En el caso de la Unexpo de acuerdo a cifras extraoficiales en el 2015 la universidad contaba con una plantilla estudiantil de unos 3 mil estudiantes, cuya cantidad se redujo a 1.400. Juan Escalona, miembro del Movimiento Estudiantil, destacó que antes de la pandemia tenían los servicios de comedor, transporte y hasta el préstamo de libros en la biblioteca «y en este momento no los tenemos operativos a pesar que se hacen las gestiones».

Agregó que con el pasar de los meses los estudiantes han regresado. Detalló que el semestre pasado contaron solo con 900 estudiantes y para este lapso académico ya 500 se han incorporado y eso es satisfactorio, porque la universidad vuelve a recuperarse poco a poco, en cuanto matrícula.

Juan Quintero, miembro del Movimiento Estudiantil de la UCLA explicó que la situación de país pegó mucho «algunos se fueron del país, otros abandonan porque deben trabajar». Dijo que la situación económica es uno de los principales factores de la deserción estudiantil, pero también deben reconocer que un grupo sigue apostando por su profesión y hace todos los esfuerzos para continuar.

Blanca Terán, presidenta de la Asociación de Profesores de la UPEL, añadió que en la universidad incluso se pueden manejar cifras más bajas «porque quitaron todas las providencias estudiantiles y eso era un apoyo para ellos, muchos no se ven motivados», agregó que sin duda alguna la pandemia también fue una de las razones para que muchos abandonaran. Explicó que es necesario regresar para que la universidad vuelva a brillar, pues la carrera docente no esta siendo elegida para ser estudiada y eso no puede seguir pasando.

Estrategias

Nelson Silva, decano de la UPEL dijo que ellos esta buscando alternativas para que los estudiantes retomen las clases «tenemos pensado realizar ferias universitarias para que los bachilleres conozcan las 19 especialidades que tenemos y aquel que egresa del liceo en julio pueda entrar en la universidad en octubre».

En el caso de la UCLA también están realizando lo mismo, pues hace poco hicieron una feria donde mostraron todas las carreras que ofrecen en cada uno de los decanatos, para que conozcan de que se trata y puedan optar por el cupo.

Con información de La Prensa de Lara