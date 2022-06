Delegación de Gobierno y Plataforma Unitaria se verán las caras en el Forum de Oslo

junio 20, 2022 - 1:07 pm

Los Jefes de Delegación del Gobierno Bolivariano de Venezuela y de la Plataforma Unitaria de Venezuela estarán en Noruega para participar en Forum de Oslo que se efectuará este 21 y 22 de junio.

La información fue confirmada por el ministerio de Relaciones Exteriores del Reino de Noruega a través de su cuenta en Twitter.

«Los Jefes de Delegación del Gobierno Bolivariano de Venezuela y de la Plataforma Unitaria de Venezuela estarán en Noruega para participar en la #OsloForum», escribieron en su red social oficial.

