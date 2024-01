Carolina Herrera hija y Lilian Tintori, entre las 21 venezolanas que conforman la lista Forbes de mujeres latinas a seguir en 2024

216818

Son mujeres con facetas de empresarias, emprendedoras, directivas, ejecutivas, mecenas o coleccionistas de arte, las latinoamericanas se han convertido en un colectivo tan atractivo como poderoso.

Razón por la cual, la revista Forbes reunió a las 75 mujeres más interesantes y a quienes se debe seguir la pista este 2024 en una lista, entre ellas, se cuentan 21 venezolanas: Acá podrá leer el resumen de los logros de cada una de estas mujeres.

Eliza Arcaya Y Johanna Müller-Klingspor / Restauradoras, ambas venezolanas

Foto: Forbes.es

Johanna y Eliza se conocían en Venezuela y se reencontraron en Madrid. La primera tenía experiencia en organización de eventos; la segunda en cocina y en cómo montar un negocio en España. Juntas abrieron los restaurantes Café Murillo y El Velázquez 17, y el catering Coolinaria que ha trabajado con todas las grandes firmas (Yves Saint Laurent, Chanel, Bottega Veneta, La Caixa, entre…). El gran desafío de Eliza ha sido ayudar a su hijo a rehabilitarse, tras un trágico accidente. Por su parte Johanna es incombustible. Este año Johanna va a asesorar a grupos hosteleros que quieran implantarse en España.

Magally Capriles / Emprendedora

Foto: Forbes.es

Magally y sus dos hermanas llegaron a Madrid en 2017 y fundaron Lamarca Well, un lugar para gente de vida saludable que incluye un gimnasio, una cafetería de comida sana y una tienda de moda gym, todo concentrado en el barrio de Las Salesas, una de las mejores zonas de Madrid. También existe una plataforma digital donde se pueden comprar productos, leer y aprender sobre cualquier tema relacionado con el bienestar. Hija del empresario inmobiliario Miguel Ángel Capriles, Magally estudió Derecho pero descubrió su verdadera vocación a los 22 años, tras montar un gimnasio boutique en Venezuela. Magally sigue afincada en Madrid y está a punto de dar a luz a su segundo hijo.

Emiliana De Oteyza y Patricia Pizzolante / Psicólogas y emprendedoras, ambas venezolanas

Foto: Forbes.es

Creada en 2018 por estas dos primas venezolanas (junto a las españolas Belén Ureña y Mercedes Gómez Badiola, ambas consultoras educativas), Beyond Education (@beyond_education_es) se ha convertido en un referente para orientar al estudiante sobre su carrera ideal y la universidad perfecta para él, ya sea en España o en el extranjero. A través de diferentes test, y de entrevistas al estudiante y a sus padres, descubren sus fortalezas, motivaciones e intereses, y les plantean posibles caminos académicos y profesionales donde poder desarrollar todo su potencial. Además de Beyond Education, Patricia ha construido su consulta psicológica privada desde donde atiende en modalidad presencial y online. Como curiosidad: Emiliana se especializó en terapia para traumas, bloqueos y fobias “EMDR” y es co-autora del libro “La Belleza Propia: Arte adolescencia e Identidad”, un trabajo con las comunidades en riesgo, pobreza y exclusión de Venezuela.

Daniela Goicoechea / Emprendedora

Foto: Forbes.es

Arquitecta de formación, a Daniela siempre le gustó el marketing. Su gran ocasión llegó en 2013 cuando su hermano Andoni Goicoechea llegó a España y montó la cadena de hamburgueserías Goiko. Ella se centró en todo lo que tuviera que ver con imagen y comunicación. Tras dejar la empresa (se vendió al fondo L-Cartterton), y hacer un curso de emprendimiento en Stanford lanzó BrandCrops, una agencia de marketing que ya emplea a 25 personas y cuenta con clientes como Haagen Dazs o Legado Ibérico (la marca premium de El Pozo). Junto a su socia, la venezolana Cristina Hernández, Daniela se ha convertido en un referente de mujer emprendedora y ha creado Clever, una comunidad donde ofrecer apoyo a mujeres como ella.

Clarissa Egaña / Diseñadora

Foto: Forbes.es

Tuvo un primer negocio de trajes de baño mientras estudiaba Derecho en Venezuela, pero el verdadero boom lo ha conseguido con Port de Bras, una marca de ropa athleisure, que consiste en prendas de gym con un diseño tan cool que se usan para salir. Creada hace nueve años, Port de Bras se vende en tiendas como Moda Operandi, Bergdorf Goodman o El Corte Inglés. Sus diseños con materiales sostenibles le han valido el premio a la Mejor Diseñadora Latinoamericana de 2022 por Latin American Fashion Summit. Hace tres años se instaló en nuestro país con su marido y sus dos hijos para establecer base en Madrid y ampliar su negocio en Europa. Trabaja a diario con Portugal, Inglaterra y España además de EEUU y Latinoamérica. Siempre luce impecable. Casi siempre luce Port de Bras.

Carolina Herrera hija / Directora Creativa de The House of Herrera Fragrances

Foto: Forbes.es

Nació en Caracas, creció en Nueva York y en 2004 se instaló en España tras casarse con el torero Miguel Báez, ‘El Litri’. Aunque Carolina ha vivido en distintos países su relación laboral siempre se ha mantenido firme con la marca de moda creada por su madre, Carolina Herrera, y que en 1995 adquirió el grupo Puig. Su especialidad son los perfumes por eso ejerce de directora creativa de The House of Herrera Fragrances. Entre sus aromas favoritos destaca el jazmín y el olor a tierra mojada tras una lluvia tropical. Para perfumarse, elige esparcir su perfume en el aire y caminar a través de la nube de gotas para atrapar la cantidad perfecta en su cuerpo. Odia la hipocresía y ha aprendido algo fundamental trabajando con su madre: no tomarse nunca demasiado en serio.

Rossana Jaramillo y Claudia Irazabal / Empresarias, ecuatoriana y venezolana

Foto: Forbes.es

Se conocieron a través del colegio de sus hijos y en 2019 unieron sus habilidades para crear Iconic Living, una empresa de real estate con un seguimiento personalizado a sus clientes para que tengan un ‘soft landing’ en la ciudad. Rossana llegó a Madrid en 2007 para estudiar un MBA en el IE y casarse con Alejandro Bataller, vicepresidente de SHA Wellness Clinic de Alicante. Conoce el sector inmobiliario desde hace tiempo, cuando en 2014 su familia quiso diversificar su patrimonio y les asesoró para invertir aquí. Claudia, por su parte, es el cerebro del negocio: estudió Ingeniería de Telecomunicaciones en Madrid, donde volvió en 2017 para quedarse a vivir. Juntas han intermediado en la venta de palacetes y pisos emblemáticos y tienen un lema: ‘Nuestros clientes se vuelven amigos’.

Alejandra Kindelán / Banca

Foto: Forbes.es

Es la primera mujer en presidir la Asociación Española de Banca, puesto al que llegó en abril de 2022. Su trayectoria en este sector es larga y exitosa, en un sector tradicionalmente mascu­lino. Ha trabajado en el Banco Santander, la Federación Bancaria Europea, el Banco Mundial y el Banco Central Hispano. De madre venezolana y padre español, creció en Caracas hasta que se trasladó a estudiar Economía y Ciencias Políticas a la Universidad de Wellesley (Massachusetts), la primera institución pública femenina en Estados Unidos. Desde pequeña supo que los números eran lo suyo: participó en las olimpiadas nacionales de matemáticas y de química. Su meteórica carrera no le ha impedido tener tres hijos.

Joelle Levinas y Cindy Levy / Emprendedoras, argentina-americana y venezolana

Foto: Forbes.es

Se conocieron en Madrid a través de la comunidad latina y judía, y juntas han puesto en marcha The Fourth Wellness, un concepto que consiste en unos tratamientos intravenosos de hidratación con líquidos y vitaminas (y productos de belleza y anti-envejecimiento) que se realizan a domicilio. Además, Joelle está creando el concepto de Máxima, un centro de medicina especializada en la menopausia que abre en Barcelona en febrero. También mantiene un vínculo con el mundo del arte como fundadora de un nuevo nexo para jóvenes coleccionistas con el Museo Reina Sofía. Cindy, por su parte, se instaló en Madrid tras la pandemia. También trabaja en el sector inmobiliario, una pasión heredada de su familia, unos reconocidos constructores con inmuebles en Miami, Cap Cana (República Dominicana) y la capital de España.

Adela Márquez / Emprendedora

Foto: Forbes.es

Pasó su infancia entre Londres, Estados Unidos y Venezuela y estudió en Parsons Business Administration, en Nueva York, donde se formó en Strategic Design and Management. Tras licenciarse empezó a trabajar en el mundo del diseño y del modelaje, pero en 2015 cambió la Gran Manzana por Madrid, donde le esperaba su novio (hoy marido), el artista plástico venezolano Juan Gerstl, uno de los favoritos entre los jóvenes de su país. Cuando arrancó la pandemia empezó a hacer centros de flores en casa y cuando se quiso dar cuenta había montado una empresa: Las Flores de Adela. Los tres meses de verano toda la familia se traslada a Mykonos donde ya son casi locales.

Fabiola Martínez / Presentadora

Foto: Forbes.es

Tras el nacimiento de su primogénito, Kike, en 2007 con una parálisis cerebral a causa de una infección durante el embarazo, Fabiola se convirtió en la artífice de la Fundación Bertín Osborne (que en 2025 pasará a llamarse Fundación Kike Osborne) y la aplicación +Family, su proyecto más ambicioso: una plataforma que reúne a profesionales de diferentes ámbitos –legal, psicológico, educación, médicos o de inclusión laboral– para dar soporte a familiares de personas discapacitadas. En 2024 también quiere crear un canal podcast para dar visibilidad y repercusión a los temas que preocupan a estas familias.

Beatriz Octavio / Fundación Código Venezuela

Foto: Forbes.es

Llegó a España con su familia en 2018 buscando futuro y seguridad. Cuando pedía algo por Glovo, muchos riders eran venezolanos profesionales y talentosos que necesitaban una oportunidad. Así surge Fundación Código Venezuela con el fin de ayudar a que esa gente pudiera continuar su desarrollo. 2024 promete. Beatriz ha conseguido los apoyos necesarios para avanzar en la creación del país virtual, están creciendo y contratando gente.

Maria Teresa Pulido / Directora de Estrategia en Ferrovial

Foto: Forbes.es

Lleva más de 30 años en el sector de infraestructura en banca de inversión y privada y en consultoría de gestión. Su carrera es meteórica. Comenzó en McKinsey & Company y desde entonces, ha ocupado puestos directivos en Citi, Deutsche Bank, Bankers Trust y Wolfensohn. En 2011, María Teresa se incorporó a Ferrovial como Chief Strategy Officer (CSO) y forma parte del Comité de Dirección. Desde 2014 es miembro del Consejo de Administración de Bankinter, desde 2006 forma parte del MIT Sloan Executive Board y de la Fundación Eugenio Mendoza. Es una mujer del mundo. Ha vivido y trabajado en Estados Unidos y Venezuela, antes de llegar a España en el año 2000. En sus ratos libres disfruta con los suyos y dando paseos por el campo.

María Corina Rodríguez / Emprendedora

Foto: Forbes.es

Llegó a Madrid con su familia a mediados de 2019 y en 2021 montó el espacio high tech Mastermind Place, un gran espacio para eventos híbridos, virtuales y presenciales, talleres, ruedas de prensa, y también están especializados en grabación de podcasts y video podcasts. El espacio fue construido pensando en las necesidades de los creadores y difusores de contenido y producen piezas audiovisuales de máxima calidad. Tienen clientes corporativos con importantes marcas, así como clientes “influencers” que graban ahí sus podcasts.

Daniela Rodríguez / Empresaria

Foto: Forbes.es

Su agencia, Soy Olivia Media Group, consta de gestión de marketing de influencia y digital, productora y además representa a 60 prescriptoras del gran negocio que son las redes sociales. Está detrás de éxitos como el de María Pombo, Grace Villarreal o María Fernández-Rubíes. No empezó de cero. En Venezuela adquirió experiencia en una agencia de modelos para anuncios de televisión y en 2011, cuando se trasladó a España, continuó su carrera en el campo del marketing y la gestión de negocios, incorporándose a GlossyBox Spain y Vocento, hasta que en 2015 fundó su empresa, donde gestiona los proyectos y las campañas de sus representadas. Fundó la empresa, junto a su marido Javier García Gallo y Eduardo García Alier. En 2022 entró en su accionariado Nazca Capital, firma líder en inversión de capital privado en PYMES españolas no cotizadas.

Lilian Tintori /Activista de Derechos Humanos

Foto: Forbes.es

La vida de esta coach, deportista y locutora dio un giro de 180 grados cuando su marido, el político Leopoldo López, fue detenido por el régimen de Maduro. Era el año 2014 y lo condenaron a 14 años de cárcel. Lilian se convirtió en activista de Derechos Humanos y recorrió los medios de comunicación condenando la situación de su marido y pidiendo su liberación. Casi diez años después (y tras siete años en prisión) el matrimonio vive en Madrid con sus tres hijos (una de ellas concebida en la cárcel) y ambos se han convertido en el azote de Maduro. El escritor Javier Moro acaba de escribir «Nos quieren muertos» (Espasa) donde cuenta su historia.

Alejandra Urdaneta /Promotora Cultural

Foto: Forbes.es

En 2012 de AGM Art Group, Caracas-Madrid, una compañía que se encarga de la creación y desarrollo de proyectos culturales públicos y privados. En 2019 se traslada a Madrid y, con el apoyo de la Asociación Madrid Luxury District y del Ayuntamiento de Madrid pone en marcha Madrid Luxury Art, una exposición de arte contemporáneo a base de esculturas repartidas por la calle José Ortega y Gasset. La finalidad es potenciar el conocimiento y disfrute del arte en las calles, creando un museo a cielo abierto con lo mejor del arte contemporáneo iberoamericano.

Alexandra Uzcátegui /Emprendedora

Foto: Forbes.es

Siempre le gustó el arte y el diseño, materias que estudió en la prestigiosa universidad Parsons New School of Design de Nueva York. Tras instalarse en Madrid decidió crear Sweet Space Museum, un museo para niños dedicado a las chuches y los dulces que abrió sus puertas en el centro comercial ABC de Serrano en diciembre de 2020, desafiando a la pandemia. Su marido, también venezolano, tiene varios negocios en Madrid. Acaban de ser padres de su segundo hijo.

Mildred Laya Azuaje / Directiva de Marketing

Foto: Forbes.es

Esta licenciada en periodismo empezó trabajando en medios hasta que, tras una entrevista a un alto cargo de Telefónica en Venezuela, le ofrecieron un puesto en la multinacional y saltó al mundo corporativo. En 1997 llega a España –la tierra de su abuelo y su madre– donde ha desarrollado su carrera en el mundo del márketing de alta dirección, pasando por Telefónica, Oracle y Salesforce, empresa en la que hoy ocupa el cargo de Executive Programs Director Iberia and Italy. Está muy metida en proyectos de voluntariado y activismo para potenciar el trabajo de las mujeres y el liderazgo femenino. Conduce junto a Eduvigis Ortiz el programa de Capital Radio “Cruzando Puentes: Iberoamérica cada vez más cerca”.

Lee también: Aumenta la migración de mujeres venezolanas hacia Brasil

Noticia al Día/Con información de Forbes