127672

En la calle derecha, frente al Paseo Ciencias, encontramos a Carlos Chacón, un joven zuliano dedicado a la barbería, en una mesa ubicada en plena acera. Sus 18 años de edad no son impedimento para asumir con mucha seriedad el compromiso de brindar un excelente servicio, y así generar el sustento de su familia.

El sol abrasador y el calor sofocante no lo intimidan. Busca el lugar más fresco posible, cerca de un almacén de telas. Desde las 9:30 de la mañana dispone todos sus materiales, coloca el aviso en un sitio visible y espera a sus clientes, los cuales nunca le faltan, según comenta.

Foto: José López / Noticia al Día

Desde hace dos años y medio comenzó a practicar el oficio de ser barbero, por ensayo y error, con sus amigos. Fue perfeccionando la técnica, hasta que se atrevió a dar el salto y tomarlo como una forma de ganarse la vida, luego de graduarse de bachiller. Nuevas obligaciones llegaron y fue responsable en asumirlas.

Carlos será papá dentro de dos meses

En el liceo, Carlos conoció a Mairelis, su compañera de vida, quien traerá al mundo dentro de dos meses a la pequeña hija de ambos. Son una pareja muy joven que están haciendo notables esfuerzos para que a su niña no le falte nada cuando nazca.

“Cuando ella salió embarazada, yo no sabía qué hacer, entonces agarré una mesita y me vine al centro a trabajar. Mi bebé me motivó a salir a demostrar mi talento en la calle; yo he respondido por mi mujer y nuestra hija”, nos cuenta Carlos.

Los cortes clásicos en un dólar, los modernos y degradados en tres; mientras que la barba y el arreglo de cejas cuestan un dólar cada una. Hasta ahora, su oficio le ha proporcionado ingresos, pero también satisfacciones. “Cuando un cliente queda contento con mi trabajo, para mí es una motivación”.

Foto: Noticia al Día

Al poco tiempo de establecerse en este punto del casco central de Maracaibo, comenzó a crecer la clientela. “En los días buenos atiendo entre ocho y diez clientes, a veces menos, pero siempre resuelvo lo necesario para la comida y los gastos”.

Carlos espera que nazca su hija para tomar decisiones sobre el futuro. Anhela tener un local para la barbería y ha manejado la posibilidad de migrar, para obtener mayores ingresos y darle estabilidad a su familia. “Quiero ser un padre responsable, presente en cada momento de mi niña”, afirma.

“Yo no me rindo, yo sigo pa’ lante, con todo”, dice el joven barbero Carlos Chacón – Foto: José López Linares / Noticia al Día

En su día a día, Carlos se llena de fuerza y fe, confiado que seguirá sorteando todas las pruebas que se le presenten. Afirma estar cien por ciento enfocado a su rol de cabeza de familia y en su trabajo como barbero, sin distraerse en otros asuntos. “Yo no me rindo, yo sigo pa’ lante, con todo”, dice.

Foto: José López Linares / Noticia al Día

Lee también: Los sueños de superación de Engelis: la niña que quiere ser doctora

F Reyes

Fotos: José López Linares – Video: F Reyes

Noticia al Día