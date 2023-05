102950

-Henrique Capriles Radonski, candidato de Primero Justicia (PJ) a la primaria de oposición, pidió este martes, 30 de mayo, a la Administración del presidente Joe Biden que cambie su política hacia Venezuela y ponga fin a la «retórica» contra el gobierno de Nicolás Maduro.

«Es muy importante que desde EEUU entiendan que como hemos venido haciendo las cosas no hemos alcanzado el resultado que queremos, no hemos recuperado la democracia, no hay garantías de que vamos a tener una elección competitiva el próximo año. Es decir, tenemos que mover el tablero, y el Gobierno de EEUU tiene que ayudar a mover el tablero», aseguró durante un foro organizado por el Atlantic Council.

Capriles cuestionó que la Administración Biden ha continuado «con ciertos matices» la misma política que tenía el expresidente Donald Trump hacia Venezuela que a su juicio «no ha dado resultados».

«Lejos de recuperar la democracia, la recepción es más bien de estabilización del gobierno de Maduro, debilitamiento de la oposición y debilitamiento de la población venezolana», afirmó.

Ante esto, le envió un mensaje en inglés al Gobierno estadounidense: «We have to move (tenemos que movernos). No podemos seguir haciendo lo mismo porque el resultado será el mismo», dijo.

“Salirnos de los discursos y la retórica”

Y enfatizó que «la posición inteligente para no perder el año 2024 es mover el tablero y salirnos de los discursos y de una retórica que no da para más».

Explicó que, según su criterio, tener elecciones competitivas en Venezuela en 2024 «va a depender mucho del tema económico».

«Creo que es un error la política de tratar de poner la situación económica más difícil. Las sanciones, su única utilidad hoy día es como instrumento de negociación, porque debilitar la economía o debilitar el tejido social lo único que va a hacer es alejarnos de la posibilidad de que tengamos una elección competitiva», planteó.

En este sentido, aseguró que para recuperar la economía venezolana es necesario recuperar la industria petrolera, con la participación de actores privados estadounidenses, aunque admitió que «es un gran reto que el dinero petrolero no termine en la corrupción».

