Cabello: Nos van a odiar toda la vida, porque aquí seguiremos teniendo presidentes chavistas

Este miércoles, 13 de diciembre, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, resaltó que “el imperialismo y sus lacayos van a tener que odiarnos toda la vida, porque este Pueblo no se va a doblegar nunca más”.

“Nos odian, ¿cuál es la razón? Que no nos han podido ganar, si es necesario perder para que nos amen, nos van a tener que odiar toda la vida porque aquí en 200 años seguiremos y teniendo nosotros presidentes y presidentas chavistas”, expresó Cabello durante su programa Con el Mazo Dando N° 459.

Recordó que los lacayos opositores aquí en Venezuela han sido los principales impulsores de hechos de violencia y desestabilización en el país. “No les importa nada, han intentado asesinar al Presidente, invasiones de todo tipo, han quemado seres humanos vivos sólo por parecer chavistas, nos odian”, reiteró.

Por tal razón, instó al Pueblo a mantenerse alerta en estas fechas decembrinas. “Ojo pelado, pendientes, informen, digan, porque ellos no se rinden y no solo es que no se rinden, es que tienen mala voluntad contra su propio Pueblo”, aseveró.

Noticia al Día