Cabello: la ONU no resuelve nada, es un instrumento de EEUU

El primervicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, se refirió este lunes a la situación que se registra en el seno de las Naciones Unidas (ONU).

Durante la rueda de prensa, Cabello fue consultado por la participación de Venezuela ante la 78ª Asamblea General de la ONU, donde alzó la voz para el cese de las sanciones impuestas por Estados Unidos (EEUU), así como la agresión contra la nación suramericana entorno al tema del Esequibo.

En este sentido, Cabello cuestionó la postura neutral de la ONU y aseguró que el organismo internacional responde a los intereses de EEUU.

La ONU no resuelve nada, no toma decisiones, no respeta las decisiones ni siquiera de las propias Nacional Unidas. Lo que pasa es que son escenarios y tampoco los vamos a dejar solos (..) A estas alturas, como dijo el Comandante Chávez si la ONU no cambia su razón de ser o no vuelve a su razón de ser original, a sus raíces, no tiene sentido (…) En este momento es un instrumento de Estados Unidos para presionar a los países que ellos les parece”, puntualizó Cabello.

Cabe recordar que Venezuela, además, instó a realizar una reestructuración de la ONU para hacer valer los principios fundamentales que se suscribieron en la Carta de las Naciones Unidas y que llevó a que se fundara la organización.

Por esta razón, señaló que reclamar por el derecho de los países y pueblos soberanos ante la instancia internacional “es una gran perdedera de tiempo”.

“Se hizo la Asamblea General de la ONU, si a mí me preguntan, es una gran perdedera de tiempo. Es mi opinión particular”, indicó Cabello.

No obstante, aseveró que Venezuela no abandonará los diferentes escenarios políticos, tanto en el ámbito nacional como internacional.

Cabe recordar que este fin de semana, Venezuela —representada por el ministro para Relaciones Exteriores, Yván Gil— propuso ante la ONU crear una Zona Libre de Medidas Coercitivas (MUC) con el fin de que los países puedan realizar transacciones financieras sin impedimentos de los países de Occiente.

“Proponemos el establecimiento de una Zona Libre de Medidas Coercitivas Unilaterales en la que podamos realizar nuestras transacciones financieras y pagos interbancarios, y que nos permita garantizar inversiones directas y el comercio legal entre nuestras naciones sin riesgos ni impedimientos arbitrarios o puritivos por parte de las potencias occidentales”, expresó el canciller venezolano.

Elecciones las realiza el CNE no la ONU ni la OEA

Durante la rueda de prensa, Cabello fue consultado por las acciones injerencistas contra Venezuela, en el marco de las elecciones presidenciales que se llevará a cabo el año que viene en el país.

En este sentido, se refirió a la Organización de Estados Americanos (OEA) y la ONU, así como la postura tomada por la derecha venezolana de cuestionar al Poder Electoral y el sistema electoral venezolano.

Al respecto, recordó que las elecciones en Venezuela son convocadas y realizadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) tal y como lo establece la Constitución.

“Se les olvida (a la oposición) que las presidenciales las va hacer ese CNE, no las va hacer la OEA (Organización de Estados Americanos) ni la ONU (Organización de las Naciones Unidas), tampoco Estados Unidos, las va a hacer ese CNE con el REP que tiene, con las máquinas y los trabajadores y trabajadoras que tiene, nosotros no vamos a estar tutelados”, expresó Cabello.

