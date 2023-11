Cabello: Guyana se ha convertido en un Estado de Exxon Mobil

182748

Guyana se ha convertido en un estado gobernado por Exxon Mobil, quien tiene en su nómina a ministros y otros funcionarios para promover las acciones en contra de Venezuela, aseguró el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello.

Durante la acostumbrada rueda de prensa semanal de la tolda roja, Cabello destacó que a pesar de este accionar de la trasnacional estadounidense Venezuela continuará ejerciendo las acciones que corresponden para defender nuestro territorio Esequibo.

“Veenzuela seguirá tomando las acciones necesarias, haciendo todo lo que corresponde, para que le sea otorgado ese territorio como corresponde de acuerdo con lo establecido en el acuerdo de Ginebra”, aseguró al tiempo que denunció las intenciones de Estados Unidos de, junto a Guyana, despojarnos del Esequibo para instalar allí bases militares para amenazar a nuestro país.

Cabello criticó la posición de la derecha radical venezolana quienes se oponen al referéndum consultivo del próximo 3 de diciembre porque obedecen a las órdenes del imperialismo norteamericano y no los mueve un verdadero sentimiento de patriotismo.

“Están desaprovechando un agran oportunidad de enviar una noticia positiva al país. Ellos no han estado en sintonía con este país, han pedido sanciones, bloqueos, golpes de Estados, invasiones, han entrgado el país para que se roben empresas, nuestro oro, y tienen la oportunidad de expresar un poco de amor por la patria y no lo hacen. La verdad es que ellos no aman esta patria y por eso nunca la van a defender”, resaltó.

Destacó, en este sentido, que Venezuela no quiere guerras pero no está dispuesta a dejarse quitar ni un centímetro de su territorio.

De igual manera, aseguró que todo el pueblo venezolano, el pueblo de pie, está muy motivado y entusiasmado por participar en la consulta del próximo 3 de diciembre. “En todos estos años hemos visto muy pocas propuestas como estas que tiene todo el apoyo del pueblo por la protección de nuestra Guayana Esequiba”, resaltó.

“Nosotros estamos comenzando una fase de unidad superior, más allá del color político, para entender que más allá de todo está nuestra patria, ese es el mensaje principal que hay que enviar al mundo”, recalcó.

Imperialismo irrespetuoso

Por otra parte, Cabello catalogó de “irrespetuosos y arrogantes” los recientes comentarios de portavoces norteamericanos quienes insisten en “dar plazos” a Venezuela para que levante las sanciones en contra de políticos opositores.

“Ellos creen que a estas alturas nos van a venir asustar con amenazas señalamientos que no están por ningún lados de los acuerdos firmados. Esos funcionarios que salen hablando se mueven siguiendo las ordenes de sus lobbisrtas. todo tiene precio. Aprovechen y con lo que le están paganda van y se lavan el paltó bien lavado no nos importa absolutamente nada lo que ellos piensan”, aseguró al tiempo que aseguró que a este país no lo detendrá ningun tipo de bloqueo o amenaza.

Asimismo, rechazó la renovación de las sanciones que hiciera este lunes la Unión Europea y aseguró que esta acción es una orden de Estados Unidos.

Noticia al Día con información de Últimas Noticias