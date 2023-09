AN acompañará a Fiscalía por caso de ataques a personas con discapacidad

157455

La Asamblea Nacional nombró una comisión especial presidida por la diputada, María Gabriela Vega a fin de proporcionarle apoyo a las acciones que la Fiscalía General de la República tome en materia de discriminación, tras los actos ocurridos de maltrato a las personas con discapacidad por parte de algunos “influencers” de las redes sociales.

El presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez, repudió de forma contundente lo que a su juicio se ha convertido en una suerte de costumbre y de lugar común “meterle el alma al diablo y de buscar la manera de obtener a cualquier costa los beneficios que una supuesta fama proporciona”, dijo

Rodríguez destacó que esa “fama” que se han ganado esos influencers es generalmente a costa de seres humanos, “a costa de niñas de niños, de abuelos, de abuelas de personas con algún tipo de discapacidad, porque creen que eso es gracioso, creen que burlarse de un de otro ser humano por su color de piel, por sus ideas, por su religión, por su condición física, resulta algo gracioso. Yo he seguido las palabras de esos que debemos llamarlos seres humanos, lamentablemente y después, con el mayor desparpajo, también vi los intentos de disculpa que no hacen más que profundizar en la suciedad del alma de esas personas, porque dicen: ´yo tengo una fundación´, y eso no les da patente de corso para burlarse de ellos.

Recordó que en el seno de la Asamblea Nacional se está discutiendo la Ley de protección a las personas con algún tipo de discapacidad, destacando que esta norma es muy importante para no dejar pasar este tipo de hechos, haciendo mención al caso de un ex alcalde “que se atrevió a burlarse con personas que estuvieran dentro del espectro autista y vamos a probar en el caso de Guatire que maltrató y afectó a personas con discapacidad”, aseguró el presidente del parlamento.

Un hecho repudiable

La diputada, María Vega tachó como un hecho “bochornoso, inmensurable y denigrante” lo que sucedió el pasado 9 de septiembre, donde a través de las redes sociales se viralizó un video en el cual un “influencer” amparado en un humor negro “denigró, discriminó, satanizó y burló a las personas con discapacidad”, dijo.

“Qué lamentable que estos comediantes tengan que ampararse detrás de un micrófono primero, para ganar adeptos y público que le siguen con sus burlas y sus sandeces y segundo, para ganar dinero. Qué poca cosa y qué poca capacidad tiene esta gente al momento de actuar”, expresó la diputada que representa al sector de las personas con discapacidad dentro del parlamento.

La diputada destacó que gracias a la Revolución Bolivariana el sector de las personas con discapacidad se encuentran totalmente incluidas. “Hoy estamos visibilizados y tenemos un lugar en la historia política y protagónica de nuestro país y eso es lo que de verdad nos debe interesa”, destacó.

“No nos amilanamos ante las dificultades y esto es una lucha que debemos dar entre todos juntas y entendiendo que esta consulta esta conducta alteran de manera sistemática y consistente el desarrollo de las formas de convivencia humana y que son una necesidad humana fundamental para el desarrollo personal y social donde podemos ser tratados y respetados y donde tengamos oportunidades de superación e igualdad”.

Noticia al Día con información de Últimas Noticias