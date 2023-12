Alcalde Rafael Ramírez: “Aumento en las tarifas del transporte público en la ciudad de Maracaibo no están autorizados”

193673

-Este lunes 4 de diciembre el Alcalde de Maracaibo Rafael Ramírez aclaró a los usuarios que no está autorizado el monto en las tarifas de las diferentes rutas de transporte en la localidad.

Foto: NAD

Manifestó Ramírez; “Con las tarifas del transporte no está autorizado el monto que tenga que ver con 20 bolívares ni con 25, esos montos no están autorizados, esos montos no fueron acordados con nadie, nosotros no establecemos los precios, los establece el FONTUR, pero lo que si es cierto es que nosotros estamos fiscalizando porque esos montos no son los correctos”.

Puntualizó el Alcalde de Maracaibo que más allá de la necesidad que haya en el sector transporte; “No es lo correcto”, ya que se debe pensar en la necesidad de cada usuario.

Reconoció la necesidad que existe en el sector transporte para la reparación de sus vehículos, pero debe existir un equilibrio con cualquier tipo de incremento en las líneas de carros, buses y autobuses en Maracaibo.

Lee también: Central Única de Transporte del Zulia aclara que el valor del pasaje es de Bs. 15: “No hay largo ni corto”

María García/Noticia al Día