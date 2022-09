Alberto Fernández sobre intento de asesinato contra Cristina Fernández de Kirchner: «Es el más grave hemos tenido»

septiembre 1, 2022 - 11:12 pm

Fernández declaró feriado nacional este viernes para que los argentinos salgan a expresar su solidaridad con la expresidenta

El presidente argentino, Alberto Fernández, se pronunció en cadena nacional sobre los sucesos registrados esta noche frente a la residencia de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, donde un hombre intentó dispararle en la cabeza.

Ante esto, el mandatario anunció que decidió declarar feriado nacional este viernes para que los argentinos salgan a «expresar su solidaridad» con la expresidenta.

Asimismo, Fernández declaró que el ataque a Cristina Fernández de Kirchner «es el más grave desde que hemos recuperado nuestra democracia». «Cristina sigue viva porque el arma no se disparó a pesar de haber sido gatillada», explicó el mandatario.

«Este atentado merece el más enérgico repudio de todos los hombres y mujeres de la república. Estamos obligados a recuperar la convivencia democrática que se ha quebrado por el discurso del odio de distintos espacios políticos, judiciales y mediáticos», expresó.

«Me he comunicado con la jueza que investiga lo ocurrido y le he solicitado que esclarezca rápidamente las responsabilidades y los hechos. También le he solicitado que asegure la vida del acusado que hoy se encuentra detenido», sostuvo el mandatario.

En vídeos que circulan en las redes sociales se puede apreciar como el agresor, identificado como Fernando Andres Sabag Montiel, un ciudadano de nacionalidad brasileña de treinta y cinco años, aprieta el gatillo contra la vicepresidenta argentina, quien en medio de una multitud que la esperaba en su domicilio, se agacha y es protegida por su personal de seguridad.

