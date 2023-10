167354

Observar sin protección el eclipse anular de Sol, puede generar daños irreversibles en los ojos e incluso hasta ceguera, si no se usa la protección adecuada.

Lee también: Asesinados dos venezolanos a tiros en campamento ubicado frente a una comisaría de Chicago

Venezuela tendrá la oportunidad de contemplar un eclipse solar anular, fenómeno natural en el que la Luna se interpondrá entre la Tierra y el Sol, oscureciendo el cielo 90 %, dependiendo de las condiciones climáticas de cada región.

Según especialistas en la materia, el evento astronómico será visible en Norteamérica, Centroamérica y Suramérica. En Venezuela, también se podrá observar.

La oftalmóloga Martha Cecilia Bermúdez recomendó a la población tener cuidado y no mirar directamente a este fenómeno astronómico que podrá apreciarse a partir de las 11.30 de la mañana y tendrá una duración de cuatro horas aproximadamente.

“El daño que se produce en la retina se llama retinopatía solar. Es irreversible, no doloroso, que puede ocurrir en cuestión de segundos, pero los síntomas no aparecen en el momento, incluso una semana después de la exposición pueden aparecer cambios en los colores, una mancha central, opacidad, incluso pérdida total de la visión central, y no hay nada que los oftalmólogos podamos hacer para devolverles la visión perdida”, explicó.

Bermúdez destacó que no debe verse el eclipse a través de radiografías, espejos, agua, vidrios polarizados, ni siquiera, dijo, lentes oscuros o polarizados, debido a que ninguno ejerce protección en los ojos y dejan pasar todos los rayos a través de la mácula.

“La única forma segura es a través de un vidrio de soldadura 14 que es el que más protección genera, o de unas gafas especiales para ver eclipses, que deben tener un certificado internacional de 2015; si esas gafas o ese vidrío tienen algún rasguño no deben usarse, tampoco deben utilizarse gafas que hayas adquirido para eclipses previos y que estén guardadas hace más de un año…”, indicó.

Finalmente, Martha Cecilia Bermúdez recomendó a la población ser muy cuidadosos con sus ojos y usar los dispositivos adecuados solo por un breve tiempo, desviando la mirada para quitarse el dispositivo e indicó que si tienen algún síntoma posterior al eclipse, no duden consultar a su oftalmólogo de confianza.

Noticia al Día

Con información de xevt.com