UE pide que proceso de México aplique recomendaciones electorales en Venezuela

mayo 12, 2022 - 7:10 pm

1882864

«La situación desde un punto de vista de reformas democráticas, principios y libertades fundamentales desgraciadamente no ha cambiado de una manera significativa», expresó Javier Niño, director de gestión para las Américas en el Servicio Europeo de Acción Exterior de la Unión Europea (SEAE)

La Unión Europea se mostró favorable este jueves a que el proceso de negociaciones iniciado entre el Gobierno venezolano y la oposición en México, que actualmente se encuentra paralizado, trabaje en la implementación de las recomendaciones que la misión de observación de la UE hizo en los últimos comicios locales y regionales de noviembre.

«Constatamos una posibilidad de que el proceso de México sea el que canalice las recomendaciones de la misión», indicó durante una sesión de la Delegación para las Relaciones con Mercosur del Parlamento Europeo el director general adjunto para las Américas del Servicio Europeo de Acción Exterior, Javier Niño.

El alto funcionario comunitario pidió que se intente poner en marcha esas recomendaciones «en continuo diálogo con la oposición» y consideró: «Sea poco o mucho lo que consigamos, siempre va a contribuir a la estabilidad democrática en Venezuela».

En este sentido, Niño también advirtió que no ha habido» avances en las reformas democráticas necesarias» en Venezuela, y que, por el contrario, el Gobierno del presidente Nicolás Maduro ha adoptado «medidas negativas» que van en contra de las recomendaciones internacionales.

«La situación desde un punto de vista de reformas democráticas, principios y libertades fundamentales desgraciadamente no ha cambiado de una manera significativa, incluso me atrevería a decir que ha habido elementos negativos como ha sido la recomposición del Tribunal Supremo que evidentemente no va en la línea de las recomendaciones de la Misión de Observación Electoral (MOE). Es un paso negativo», explicó.

“Hoy el Gobierno de Nicolás Maduro probablemente está en una situación de más fuerza que la que estaba antes de las elecciones», sentenció Niño.

#12May | Este jueves el director de Gestión para las Américas en el Servicio Europeo de Acción Exterior de la UE, Javier Niño, afirmó que no ha habido avances democráticos en Venezuela y que el gobierno ha tomado medidas negativas.pic.twitter.com/coSwFDsI0k — El Carabobeño (@el_carabobeno) May 12, 2022

Recomendaciones electorales

Niño afirmó que el informe que realizó la misión europea de las elecciones de noviembre cosechó un análisis «muy positivo» y que «muchos países alabaron el trabajo y el potencial» de las 23 recomendaciones identificadas, 7 de ellas «esenciales».

La principal de las recomendaciones de la misión es que se refuerce la separación poderes y la confianza en la independencia del Tribunal Supremo de Justicia de cara a futuras elecciones.

También que se apruebe una nueva Ley de la Carrera Judicial y una reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia para alinearlas con las garantías constitucionales que aseguran una selección de jueces transparente, apolítica y basada en el mérito, evitando la invasión de las competencias del poder electoral.

Otras recomendaciones

La misión de la UE, la primera enviada en quince años por el bloque comunitario a Venezuela, también recomendó «reforzar las facultades sancionadoras del CNE (Consejo Nacional Electoral) mediante la introducción de un sistema de control y sanciones».

«No se puede dejar ese trabajo sin continuación, hay que avanzar para ponerlas en marcha en la medida de lo posible», subrayó Niño, y opinó que, «idealmente, este trabajo se canalizaría en las negociaciones en México» que facilita Noruega y en las que participa la plataforma unitaria y el Gobierno venezolano, según reseña EFE.

Esa negociación empezó en agosto pasado entre el Gobierno y la oposición liderada por Juan Guaidó, pero fue suspendida luego en octubre.

Lea también: Guaidó en el Parlamento Europeo: En México hay que buscar un Acuerdo Integral que ponga fin al conflicto

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Noticia al Día

Con información de EFE