La abogada defensora de los derechos humanos Tamara Sujú, reaccionó a la acusación formulada este lunes 22 de enero por el fiscal Tarek William Saab, por la que liberaron órdenes de detención en su contra; Wender Villalobos, Norbey Marín, María Sebastiana Barráez. Mario Carratú Molina y José Antonio Colina.

“Aunque Ud no lo crea, @TarekWiliamSaab me acusa de Traición a la Patria, Terrorismo etc, por

supuestamente ‘legitimar mediaticamente acciones’ como colaboradora del show nuevo, por denunciar la Desaparición de Anyelo Heredia, que hasta el día de hoy, finalmente admitieron que lo tenían”, escribió en su plataforma social X.

Sujú Roa destacó que con estas acciones se está criminalizando el trabajo de los abogados y defensores de DDHH, agregando que es lo que al Gobierno le falta por controlar.

“La familia y Funcionarios hartos de ver como siguen cometiéndose Crímenes de Lesa Humanidad son mis mejores fuentes de Información”, precisó la defensora, quien catalogó de “patético” al Fiscal General.

