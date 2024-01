Sebastiana Barráez: “Yo no apuesto a actos violentos, porque creo en la vida”

217725

La periodista venezolana, Sebastiana Barráez, respondió a Tarek William Saab, fiscal de la República, luego de haber emitido una orden de captura en su contra este lunes 22 de enero, acusada de “acciones terroristas”, desmanteladas durante el 2023.

Ante esto, la periodista respondió mediante un video a través de su red social X: “Usted ha ordenado una orden de aprehensión en mi contra, me ha ligado a un acto que yo jamás compartiría”.

Manifestó que no es porque no crea que aquellas personas que comenten ese tipo de actos, no tengan razones para ello, sin embargo, aseguró que ella no se “ha puesto a actos violentos”, porque “cree en la vida”, pero más aún cree en la “justicia de Dios”, porque las personas cristianas no le apuestan a la muerte.

En el mismo sentido, acotó: “Por eso usted está en una acera distinta, porque aquellos que le han apostado a la muerte, violencia y tortura, se creen impune, porque están en el poder, ustedes, si han tratado de silenciar a los medios de comunicación, han ido callando voces, pero les tengo una mala noticia, esto no dura para siempre”.

Mi respuesta al Ministerio Público.



— Sebastiana Barráez (@SebastianaB) January 22, 2024

