Este martes 21 de marzo, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó que las autoridades han realizado 19 detenciones a altos funcionarios en el marco de las acciones del Ejecutivo de Nicolás Maduro en su «lucha contra cualquier acto relacionado con la corrupción», informó este martes el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez.

«Hay 19 detenidos hasta el momento y estoy seguro de que vienen más», dijo durante la discusión en plenaria de un proyecto de acuerdo en respaldo a la «investigación y lucha» contra la corrupción emprendida por el Gobierno.

Asimismo, destacó que esta investigación «apenas comienza» y que se trata de una respuesta que no se quedará «en palabras», y que aplicarán la ley a cualquiera que resulte implicado. «Caiga quien caiga. No quiero ver defensores de algunos alcaldes sí y de otros alcaldes no, porque el que esté robando», dijo.

De momento, se conoce oficialmente de la detención de Cristóbal Cornieles, presidente del Circuito Judicial Penal de Caracas, y José Mascimino Márquez, juez de control en delitos asociados al terrorismo, así como del alcalde oficialista de Las Tejerias (Aragua) con presuntos nexos con bandas delictivas y del ahora exjefe de la Superintendencia de Criptoactivos (Sunacrip) Joselit Ramírez.

