-Francia Márquez, vicepresidenta de la República de Colombia, provocó hace unos días una ola de cuestionamientos en las diferentes redes sociales debido a que se conoció que ha utilizado un helicóptero del Estado para trasladarse a su vivienda en Dapa, municipio ubicado en el departamento del Valle del Cauca.

Tras la polémica que se armó en el país en torno a este tema, la líder medioambiental habló en exclusiva con SEMANA y aseguró que muchas personas de la “élite” nacional no resisten que ella tenga sus mismos privilegios. Además, recalcó que tiene todo el derecho a usar este tipo de aeronaves.

Foto: Semana.

“Si fuera blanca y de élite, no estuvieran haciendo escándalo porque es normal. Es normal que a una persona de élite, que nació en cuna de oro, la transporten en esos equipamientos y esas aeronaves, pero no es normal que una mujer que trabajó en una casa de familia y, que ahora es la vicepresidenta de Colombia, se transporte en eso”, manifestó inicialmente.

La vicepresidenta, de igual manera, aprovechó el diálogo con este medio para puntualizar que seguirá utilizando el mencionado helicóptero, ya que tiene que preservar la seguridad suya y la de su familia.

Adicionalmente, reiteró que el Estado tiene la responsabilidad de brindarle todas las garantías, y así poder realizar su trabajo de la mejor forma. Al tiempo que señaló que los vicepresidentes de Colombia siempre han usado diferentes aeronaves estatales para transportarse.

Vicepresidenta Francia Márquez:

entendemos las preocupaciones sobre su seguridad. Pero consideramos que 'de malas' o 'pueden llorar' no es la respuesta adecuada para responder a quienes cuestionan los altos gastos de sus traslados en helicoptero. ¡Los colombianos merecen respeto! pic.twitter.com/66b0LRyDf8 — Cambio Radical (@PCambioRadical) March 13, 2023

Responsabilidad del Estado

“Perdónenme los colombianos por decirlo así, pero de malas. Soy la vicepresidenta de este país y mientras lo sea, el Estado tiene la responsabilidad de brindarme todas las garantías de seguridad necesarias para cumplir con mi tarea como vicepresidenta. Las veces que vaya, voy a ir en helicóptero. Le guste a la élite colombiana o no. Yo soy la vicepresidenta de este país, me eligieron los mismos 11 millones que eligieron al presidente”, agregó.

Luego, precisó: “Me eligieron a mí, y por ser una mujer que hoy está ocupando el segundo cargo más importante de este país, me merezco que el Estado en su conjunto me cuide para poder asegurar la ejecución de mi trabajo y contribuir al cuidado de todos los colombianos. Eso lo han hecho con todos los presidentes y vicepresidentes, todos lo han hecho. ¿Por qué a los otros no les hacen escándalo?”.

Lo que cuesta

Enrique Gómez, líder del movimiento Salvación Nacional, reveló recientemente que un vuelo en un Black Hawk, mismo helicóptero en el que se moviliza la vicepresidenta, cuesta en promedio 700 mil pesos por minuto, puntualizando que esos recursos se podrían invertir en algún proyecto social del actual Gobierno.

“Se le debe recordar a Francia Márquez que el Black Hawk lo pagamos los colombianos. Que esos 700 mil que se gastan por minuto se le podrían entregar, bajo su propio discurso, a los que ella se empeña en llamar los ‘nadies’. Menos hipocresía y más coherencia, es lo que se pide”, expresó el excandidato presidencial.

