PSUV aclara que Venezuela pagó el avión para retornar connacionales desde Chile

“Es bueno aclarar que el avión lo puso, lo pagó Venezuela”, alertó el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, al precisar que los más de 110 migrantes venezolanos que estaban abandonados entre Chile y Perú, retornaron en una línea comercial extranjera, ya que los aviones de Conviasa no pudieron aterrizar en Chile, donde las autoridades se negaron a dar servicio de combustible.

Durante la rueda de prensa semanal del partido de gobierno, Cabello aclaró que el reciente vuelo fue gracias a las gestiones de la Revolución Bolivariana. “Venezuela ha retornado más de 35 mil personas con Vuelta a la Patria, un plan que el maluco de Maduro puso a la orden de los venezolanos y venezolanas”, expresó, de forma satírica.

“En algunos casos donde no hemos podido ir con nuestros aviones, porque los gobiernos de esos países no dejan abastecer de combustible, porque los gringos los regañan y no los dejan dormir de noche”, ejemplarizó, en forma gráfica.

Igualmente, Cabello lamentó el arrollamiento contra migrantes ocurrido en Texas, EE. UU., donde resultaron víctimas fatales algunos venezolanos y por el que el Gobierno venezolano ha solicitado investigación profunda a las autoridades norteamericanas. “Son hechos tristes, a nuestras familias nuestra condolencia, cariño y respeto. Esto es parte del dolor que llevamos todos los venezolanos”.

