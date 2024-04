Presidente Maduro recibió delegación de Emiratos Árabes Unidos

El presidente de la República de Venezuela, Nicolás Maduro, recibió este viernes 19 de abril a la delegación de Emiratos Árabes Unidos (EAU) que arribó al país en una visita oficial.

Esta visita está encabezada por el ministro de Estado de Comercio Exterior de EAU, H.E. Dr. ThaniBin Ahmed Al Zeyoudi; el subsecretario del Departamento de Desarrollo Económico de Abu Dhabi, H.E. RashedAbdulkaraim Al Blooshi; el subgobernador de Operaciones Bancarias y Servicios de Apoyo del Banco Central de EAU, H.E. Saif Al Dhaheri.

Asimismo, arribaron al país, el vicepresidente de Asuntos Gubernamentales de Emirates Steel –ARKAN, Mr. SaeedBelal Al Dhaheri; el director de Operaciones Internacionales de Abu DhabiPortsGroup, Mr. Mohamed Al Wahedi; el gerente de Desarrollo de Negocios de ADNOC Global Trading, Mr. Khaled Al Khemeiri y el jefe de Gabinete de la Oficina del Ministro de Estado de Comercio Exterior, del Ministerio de Economía de EAU, Mrs. MaryamHussainAlloz.

Esta reunión entre el Jefe de Estado y los representantes de los EAU fue para conversar temas de interés y la agenda de trabajo de cooperación bilateral que abarca áreas importantes como la actividad petrolera, gasífera y petroquímica.

Noticia al Día / RRSS