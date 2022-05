Presidente Maduro: «De que estaremos en la Cumbre de las Américas, estaremos»

mayo 24, 2022 - 7:35 pm

Venezuela fue excluida de la invitación a la Cumbre de las Américas y el presidente Nicolás Maduro respondió.

Luego que se diera a conocer la noticia que Venezuela, Nicaragua y Cuba no formarían parte de La Cumbre de las Américas; afirmado por el jefe de la diplomacia estadounidense para la región Brian Nichols, el presidente Nicolás Maduro dijo algunas palabras.

«Es una exclusión injusta, totalmente injustificada», declaró el presidente de la República este martes 24 de mayo, afirmando que igualmente Venezuela estará presente en la Cumbre de las Américas este mes de junio: «De que estaremos, estaremos. Venezuela estará en la Cumbre de las Américas, tenemos nuestros trucos».

Nicolás Maduro, aseguró además que ya se encuentra comprando su pasaje y que se irá en «Gran marcha» a Los Ángeles.

Recordemos que Venezuela no fue invitada a la Cumbre de las Américas debido a que «Venezuela no respeta la Carta Democrática de las Américas y por lo tanto no espero su presencia», manifestó Brian Nichols, en una entrevista a la cadena NTN24.

