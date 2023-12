Presidente de la AN a la Embajada de EEUU: “Venezuela no acepta directrices de nadie”

199638

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, rechazó este viernes 15 de diciembre el comunicado emitido por la ·Embajada de los Estados Unidos, a traves del cual manifiesta su apoyo a la candidata María Corina Machado por haber asistido al Tribunal Supremo de Justicia para apelar por su inhabilitación política.

A través de una publicación en la red social X, Rodríguez expresó que dicha embajada no está acreditada en el país, calificándola como “una oficina de propaganda al servicio de intereses que atentan contra la paz”. Aseguró que “Venezuela no acepta directrices de nadie”.

“La @usembassyve, que no es embajada acreditada en nuestro país, si no una oficina de propaganda al servicio de los más oscuros intereses contra la paz de Venezuela, persiste en sus veleidades colonialistas que si no fueran tan trágicas y ridículas, serían cómicas. Venezuela no acepta directrices de nadie”, publicó el presidente del parlamento nacional.

Noticia al Día / José Gregorio Flores